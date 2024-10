Calcio Serie B: Il Mantova ferma sullo 0-0 il Palermo

MANTOVA Finisce 0-0 la sfida tra Mantova e Palermo. Gara ricca di emozioni e molti duelli. Alla fine vince lo spettacolo. Nella prima frazione di gioco il Mantova controlla il pallino del gioco e crea diverse occasioni con Fedel e Fiori, ma la palla non entra. Nella ripresa la situazione non cambia, con il Palermo che aspetta di ripartire in contropiede. Festa è chiamato nel giro di un minuto al doppio miracolo, Possanzini inserisce forze fresche in attacco, ma la situazione non cambia. Adesso il Mantova tornerà in campo domenica, a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Fischio d’inizio alle ore 17.15.

Buonasera dallo stadio Martelli. Dopo la sconfitta con la Samp, il Mantova va a caccia della vittoria che manca da oltre un mese. L’avversario è un’altra big della serie cadetta: il Palermo allenato da Alessio Dionisi. Dunque, missione difficile per i biancorossi di Davide Possanzini che contano sulla spinta del Martelli per l’impresa. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-PALERMO 0-0

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Fedel, De Maio, Cella (85′ Brignani), Bani (78′ Solini); Artioli, Trimboli; Galuppini (72′ Bragantini), Aramu, Fiori (71′ Ruocco); Mancuso (77′ Debenedetti). A disp.: Sonzogni, Redolfi, Burrai, Wieser, Panizzi, Maggioni, Muroni. All.: Possanzini.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakitè, Nedelcearu, Nikolaou, Ceccaroni (46’Lund); Segre, Gomes, Ranocchia (71′ Verre); Insigne (71′ Appuah), Henry (57′ Le Douaron), Di Mariano (79′ Di Francesco). A disp.: Nespola, Di Bartolo, Vasic, Buttaro, Pierozzi, Peda. All.: Dionisi.

ARBITRO: Livio Marinelli di Tivoli (assistenti: Palermo di Bari e Scarpa di Reggio Emilia; addetto al Var: Doveri di Roma).

RETI:

NOTE: Ammoniti: Ceccaroni, Diakite, Possanzini, Artioli, Le Douaron. Calci d’angolo: 4-4. Recupero: 2′ + 4′ .

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

89′ Ammonito Possanzini per proteste.

87′ Incredibile occasione per Aramu che servito da Ruocco, lascia partire un sinistro a giro che sfiora il secondo palo.

85′ Ultimo cambio per Possanzini che inserisce Brignani al posto di un esausto Cella, uscito tra gli applausi e tra i migliori in campo.

78′ Possanzini mette ancora mano alla panchina e manda in campo Debenedetti e Solini al posto di Mancuso e Bani.

75′ Diagonale di Le Douaron che Festa respinge con un braccio.

72′ Doppio cambio per Possanzini che inserisce forze fresche in attacco: dentro Ruocco e Bragantini per Fiori e Galuppini.

66′ Intervento provvidenziale di Festa che nega il vantaggio a Ranocchia.

65′ Palermo che si spinge in avanti con Le Douaron che sull’out di sinistra entra in area e calcia. Festa prolunga in angolo.

56′ Gol annullato a Galuppini. L’attaccante controlla il pallone con il gomito. Azione nata dai piedi di Bani che pesca Fiori. L’attaccante sterza e serve Galuppini il quale spinge in rete ma con l’aiuto del braccio.

51′ Risponde il Mantova con il sinistro alto di Mancuso.

48′ Diagonale di Ranocchia che Festa para senza problemi.

46′ Inizia la ripresa. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione di gioco.

Primo tempo

47′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ Fiori riceve una palla ghiotta in area, ma la conclusione è potente e finisce furori dallo specchio.

45′ L’arbitro assegna 2′ di recupero.

43′ Ci prova anche Aramu dalla distanza, ma la sua conclusione si impenna.

34′ Primo ammonito della gara: è Henry del Palermo.

33′ Altra conclusione da parte dei rosanero con Henry che calcia alto e male.

32′ Fase di stallo e più equilibrata rispetto ai primi 20 minuti.

26′ Primo squillo per il Palermo con Ranocchia che riceve da calcio d’angolo e dal limite calcia altissimo.

20′ Bell’azione corale del Mantova: Mancuso lavora un buon pallone, la lascia ad Artioli che dal limite la gira a Galuppini. L’attaccante entra in area, la scarica a Fedel che tenta il cross sulla destra, ma Desplanches è vigili e para.

15′ Incredibile sbaglio di Fedel che in mischia si ritrova la palla tra i piedi, ma non riesce a calciare per l’intervento di Desplanches.

12′ Mantova carico: Aramu pesca in profondità Fiori che se l’allunga troppo e si fa anticipare da Desplanches. Palla in calcio d’angolo.

8′ Occasione per il Mantova: traversone di Galuppini per Fiori che mette in mezzo per Mancuso, ma l’attaccante viene anticipato da un difensore rosanero.

3′ Primi minuti di marca biancorossa: i ragazzi di mister Possanzini partono col piede sull’acceleratore.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Palermo. Mantova che attaccherà in questa prima frazione da sinistra a destra. Palermo da destra verso sinistra.

Mantova e Palermo fanno il loro ingresso in campo. Virgiliani in divisa banca con banda centrale rossa. Ospiti in total black.

Pre-gara

Manca pochissimo al fischio d’inizio e il Martelli si scalda. Pirotecnico gioco di luci ad accogliere le squadre in campo.

Prima del fischio d’inizio passerella per il settore giovanile del Mantova.

Nel frattempo le squadre si stanno scaldando in campo. Terreno in buone condizioni e temperatura dell’aria sui 14 gradi. Ma occhio alla nebbia che incombe minacciosa.

Ben 8 variazioni nell’undici del Mantova rispetto all’ultima partita con la Samp. I “superstiti” sono Festa, Bani e Trimboli. Esordio stagionale per De Maio, che affianca Cella al centro della difesa.