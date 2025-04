Calcio Serie B: MANTOVA-SPEZIA 0-1 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Clima delle grandi occasioni per Mantova-Spezia, sestultima di campionato che mette in palio punti pesantissimi. I biancorossi di Possanzini, reduci dalle vittorie con Sudtirol e Brescia, cercano altri punti salvezza; gli Aquilotti di D’Angelo sono obbligati a vincere per sperare ancora nella promozione diretta (sono terzi a -8 dal Pisa, che ha giocato ieri). Mantova al gran completo, ma con il solito lungo elenco di diffidati: Radaelli, Bani, Aramu, Redolfi, Brignani, Cella e Mensah. Spezia senza lo squalificato Wisniewski e gli infortunati Sarr, Reca, Soleri e Degli Innocenti. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-SPEZIA 0-1

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Bani; Trimboli, Wieser; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. A disp.: Sonzogni, Solini, Redolfi, Debenedetti, Ruocco, Fedel, Artioli, Maggioni, Bragantini, Paoletti, Aramu, De Maio. All.: Possanzini.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Bertola, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, S. Esposito, Bandinelli, Aurelio; P. Esposito, Lapadula. A disp.: Mascardi, Chichizola, Ferrer Canals, Falcinelli, Colak, Di Serio, Cassata, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda, Djankpata. All.: D’Angelo.

ARBITRO: Davide Ghersini di Genova (assistenti: Prenna di Molfetta e Galimberti di Seregno; addetto al Var: Volpi di Arezzo).

RETI: 18′ Aurelio

NOTE: Calci d’angolo: 3-1

Primo tempo

36′ Mantova ancora vicino al pari con Galuppini! L’attaccante di testa su cross di Trimboli dalla bandierina sfiora il palo opposto.

35′ Scintille tra Possanzini e la panchina spezzina. Nervi tesi al Martelli.

35′ Il Mantova spinge con grande generosità.

33′ Clamorosa occasione per il Mantova e clamorosa parata di Gori che si distende per deviare un tiro a botta sicura di Galuppini!

31′ Primo corner anche per lo Spezia, nulla di fatto. Il Mantova riparte.

28′ Occasione Mantova! Fuga di Radaelli in contropiede sulla destra, palla in mezzo per Mancuso che tira debolmente e manda fuori.

27′ Spezia in avanti. La difesa virgiliana non riesce a spazzare via il pallone dalla propria area, occasione per Nagy la cui conclusione finisce alta sulla traversa.

25′ Primo corner del match. E’ per il Mantova, ma non produce nulla.

24′ Il Mantova prova a reagire.

19′ Il Mantova si lamenta per un presunto fallo in area in occasione del gol, l’arbitro chiama in causa il Var che certifica la regolarità dell’azione.

18′ Spezia in vantaggio. Punizione di Salvatore Esposito dalla sinistra, palla in area e inserimento di testa di Aurelio che tutto solo infila nell’angolino.

16′ Mantova pericoloso. Prima Gori anticipa Mensah in fallo laterale, poi sull’azione successiva Mancuso in girata manda a lato. Applausi del Martelli.

15′ Fase equilibrata. Il Mantova deve fare i conti con il pressing spezzino.

11′ Lo Spezia spinge alla ricerca del vantaggio. Gran lavoro per i difensori biancorossi.

7′ Festa esce puntualmente ad anticipare Lapadula che, stretto tra Brignani e Cella, reclama una strattonata irregolare.

3′ Partenza vivace con capovolgimenti di fronte e ritmi alti.

1′ Il Mantova ha battuto il calcio d’inizio. I biancorossi attaccheranno verso la Cisa.

Pre-gara

Ecco le squadre. Mantova in maglia bianca con banda rossa, Spezia in azzurro. Grande sventolio di bandiere in curva Te, bella coreografia anche nei distinti con i cartoncini bianchi e rossi in evidenza.

I bambini sono già schierati davanti agli spogliatoi in attesa che le squadre facciano il loro ingresso in campo.

Imprevisto dell’ultima ora per il Mantova: Burrai lamenta un problema al polpaccio e va in tribuna. Al suo posto c’è Wieser. Confermati gli altri 10.

Giornata nuvolosa, il Martelli si sta riempiendo. Squadre in campo per il riscaldamento.