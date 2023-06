Calcio 2a Categoria – Il presidente Castellano: “Poggese, hai fatto un’impresa”

Poggio Rusco Dopo una splendida cavalcata nei play off, e un pizzico di suspense finale, la Poggese può festeggiare la promozione in Prima Categoria. «E’ stata una stagione avvincente – afferma il patron Armando Castellano – l’obiettivo era quello di centrare i play off, sinceramente non pensavamo al salto di categoria. Per questo voglio fare i miei complimenti ai ragazzi, che hanno dato il massimo, anche con un pizzico di fortuna; ora festeggiamo ciò che ci siamo meritati e sudati sul campo, senza mai aver mollato». «La gara col Città di Opera – continua – è stata bellissima e vissuta intensamente fino alla fine. Volevamo la vittoria e questo non lo dico per arroganza, ma anche con Quistello e Voltesi pensavamo di vincere e alla fine è arrivato un pareggio. Il 2-2 finale va più che bene e rispecchia l’andamento del match. Affrontavamo la gara con un lutto in famiglia: oltre alla morte di Francesco Prandini, è venuta a mancare la moglie di Roberto Furgeri, il che ha smorzato un po’ l’entusiasmo. Del resto siamo una famiglia e io sono lusingato di esserne il presidente: è un privilegio, un onore e un onere. Sono nato nella Poggese e sono felice di poter dare una mano alla mia squadra del cuore».

«Il futuro? Mister Negrini – spiega Castellano – ha tenuto sempre la barra dritta ed è confermatissimo. Vogliamo poi inserire 3-4 pedine per migliorare la squadra, preservando il gruppo che ha compiuto l’impresa. E i nostri valori: da anni infatti lavoriamo su correttezza e pulizia nei comportamenti dei ragazzi in campo. L’obiettivo è continuare questo percorso con molta attenzione. Negli ultimi anni siamo cresciuti più sportivamente che economicamente, quindi vorremmo equilibrare le due cose. Un altro aspetto che miglioreremo è il settore giovanile: la maggior parte della rosa è composta da ragazzi cresciuti nel vivaio».