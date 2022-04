Calcio Serie C – Il Mantova cade in casa con la Pergolettese (0-2): salvezza a rischio

MANTOVA Rovinosa sconfitta del Mantova, che cede 2-0 in casa alla Pergolettese e rischia seriamente di disputare i play out. Primo tempo molto deludente, quello dei biancorossi, infilati da Morello alla mezz’ora. Ripresa più generosa, con traversa di Bruccini e un paio di altre occasioni gettate al vento. Pergolettese più cinica, il raddoppio arriva all’80’ a firma di Lepore. Contestazione dei tifosi verso Setti, che ha lasciato lo stadio in anticipo. Il Mantova ha un solo punto di margine dalla zona play out, ma potrebbe evitare gli spareggi anche mantenendo più di 8 punti di vantaggio sulla Giana penultima (attualmente dietro di 9 punti). Prossima partita sabato prossimo alle 14.30 a Busto Arsizio con la Pro Patria.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli di Mantova. Terzultima di campionato e match ball per i biancorossi di Galderisi che, battendo la Pergolettese, metterebbero un’ipoteca sulla salvezza. Ma la posta in palio è ancor più allettante per i cremaschi, che in classifica seguono il Mantova di due punti, di un solo posto sopra la zona play out (grazie allo scontro diretto favorevole col Trento). Per il Mantova è assente il solo Pilati; Pergo senza lo squalificato Arini e gli infortunati Alari e Scardina. Se volete rimanere costantemente aggiornati sul match, seguite qui la nostra diretta testuale.

MANTOVA-PERGOLETTESE 0-2

MANTOVA (4-2-3-1): Marone; Pedrini (54′ Bianchi), Checchi, Milillo, Panizzi (81′ Fontana); Bruccini, Gerbaudo; Guccione, Paudice (69′ De Cenco), Silvestro (54′ Piovanello); Monachello. A disp.: Tosi, Darrel, Militari, Esposito, Pinton, Vaccaro, Messori, Galligani. All.: Galderisi.

PERGOLETTESE (4-3-3): Soncin; Lepore, Lucenti, Villa, Lambrughi; Varas, Zennaro, Mazzarani (69′ Vitalucci); Bariti, Guiu (58′ Girelli), Morello (77′ Ferrara). A disp.: Galeotti, Piccardo, Cancello, Satariano, Verzeni, Moreo, Maercado, Nava, Fonseca. All.: Massa.

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli (assistenti: Ferraioli di Nocera Inferiore e Giuggioli di Grosseto; quarto uomo: Boiani di Pesaro).

RETI: 29′ Morello, 80′ Lepore

NOTE: Ammonito: Guiu, Guccione, Bariti, Villa. Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 3′ + 4′

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

90′ Quattro minuti di recupero.

89′ Setti lascia la tribuna tra le contestazioni dei tifosi.

87′ “Te ne vai, sì o no?”: tifosi s

85′ Cori dei tifosi contro la società e Maurizio Setti, presente in tribuna. Finale incandescente.

84′ Mantova costantemente in avanti, ma la palla non entra.

81′ Per un attimo la curva invita la squadra a tirar fuori gli attributi, ma subito dopo riprende ad incitare.

81′ Cambio nel Mantova: esce Panizzi, entra Fontana.

80′ Raddoppio della Pergolettese con Lepore. Traversone basso di Villa dalla sinistra, Lepore anticipa Panizzi e infila Marone.

79′ Altra super occasione per i biancorossi: colpo di testa di Checchi in mischia e salvataggio sulla linea di un difensore.

71′ Mantova assoluto padrone del campo. Cresce il sostegno dei tifosi.

70′ Il Mantova sfiora l’1-1!!! Bruccini riceve palla e a un passo dalla porta centra la traversa, Panizzi riprende e mette al centro ma Monachello manda alto.

69′ Galderisi richiama Paudice in panchina ed inserisce De Cenco.

65′ Mantova in crescita in questa fase, sotto la spinta della Te.

64′ Altra grande occasione per i biancorossi!! Monachello riceve palla e tutto solo da ottima posizione calcia debolmente verso il portiere che blocca con facilità.

62′ Occasione Mantova! Cross di Panizzi, Paudice si inserisce di testa sul primo palo ma centra l’esterno della rete complice la deviazione di Lucenti.

54′ Prime due sostituzioni per Galderisi: escono Silvestro e Pedrini, entrano Piovanello e Bianchi.

54′ Cross di Guccione, ma Paudice colpisce male di testa e la palla finisce alta.

52′ Tiro debole di Lepore, nessun problema per Marone.

50′ Mantova in avanti, ma i cremaschi sono veloci nelle ripartenze.

46′ Clamorosa occasione per la Pergolettese, con un liscio a centrocampo di Checchi che fa partire Morello tutto solo davanti a Marone. Incredibile l’errore dell’attaccante che tira addosso al portiere.

Squadre di nuovo in campo. Non ci sono cambi rispetto al primo tempo. Si riparte.

Primo tempo

45′ + 3′ Squadre al riposo. Anche la Te fischia, per arrivare al pareggio servirà ben altro Mantova nella ripresa. A tra poco.

45′ Paudice lanciato in contropiede cade in area nella morsa di due difensori e reclama il rigore. L’arbitro fa proseguire.

45′ L’arbitro concede 3 minuti di recupero.

44′ Ammonito Guccione.

42′ Troppo molle la reazione del Mantova.

37′ Punizione di Bruccini, nessun problema per il portiere Soncin.

35′ Errori marchiani da parte dei difensori biancorossi. Lamenti dalla tribuna.

32′ Mentre l’arbitro sventola il primo cartellino giallo del match (Guiu), va detto che il risultato finora premia giustamente una Pergolettese più intraprendente.

32′ Il Mantova prova subito a rispondere con Guccione di testa, palla fuori.

29′ Pergolettese in vantaggio con Morello. Milillo non arriva su un pallone che finisce al liberissimo Morello. Per il 21 cremasco è un gioco da ragazzi spingere in rete da due passi.

28′ E’ un Mantova fin troppo attendista, quello visto fin qui.

27′ Secondo corner per gli ospiti, Marone smanaccia via in uscita il traversone dalla bandierina.

24′ Il numero uno biancorosso rientra, il gioco riprende.

23′ Marone a terra, come già qualche minuto fa. Ritorna in campo lo staff medico, problemi fisici per il portiere.

21′ Dopo un avvio vivace i ritmi si sono abbassati. Non ci sono occasioni da segnalare in questa fase.

15′ Fase tranquilla, il Mantova assiste al palleggio della Pergo. Tifo incessante in curva, mentre dalla tribuna qualcuno comincia a spazientirsi.

10′ Ancora i cremaschi in avanti con un taglio in profondità che sorprende la difesa biancorossa, ma stavolta Mazzarani manca l’aggancio e Marone può bloccare la palla in uscita.

8′ Occasionissima Pergo! Azione pregevole, la palla arriva a Mazzarani che sfugge a Checchi e si trova davanti a Marone. Grande intervento del portiere biancorosso che si tuffa e devia il tiro.

4′ Partenza vivace. Il Mantova attacca sul lato Cisa, la Pergo sul lato Te.

3′ Primo corner del match per la Pergolettese, la palla arriva a Morello che prova la conclusione da fuori area ma non centra lo specchio.

2′ Occasionissima Mantova!! Cross di Silvestro che pesca Guccione tutto solo sul filo del fuorigioco, colpo di testa e respinta del portiere.

2′ Subito il Mantova in avanti con un tiro da Guccione dal limite che termina alto.

1′ La Pergolettese ha battuto il calcio d’inizio. Si comincia.

I giocatori vanno sotto la curva a salutare i tifosi. Clima caldo al Martelli, a occhio e croce ci sono quasi 2.500 spettatori.

Squadre in campo con la sciarpata biancorossa in curva Te che fa da cornice. Mantova in maglia rossa, Pergolettese in bianco.

Pomeriggio soleggiato al Martelli, temperatura di 16°C. In attesa dell’ingresso in campo delle squadre, a centrocampo un gruppo di bambini mostra lo striscione antirazzista “Uniti dagli stessi colori”