Calcio Serie C – Ritorno alla normalità in viale Te: riapre il Mantova Point

MANTOVA Segni di ritorno alla normalità in viale Te. Nonostante il campionato sia fermo e chissà quando ripartirà, la società biancorossa ha deciso di venire incontro ai tifosi e di riaprire le porte dello stadio “Martelli” e del Mantova Point. I tifosi biancorossi avranno la possibilità di acquistare i gadget del club di viale Te: bandiere biancorosse da appendere fuori dalle finestre, mute da gioco, sciarpe e cappellini. E’ tempo di esami per i ragazzi di terza media e per quelli delle scuole superiori. Un bel regalo a tinte biancorosse magari potrebbe essere l’ideale, in vista della prossima stagione, sperando che dal Governo venga dato il via libera per riaprire gli stadi. A tal proposito, la società si sta già muovendo per pensare a come poter organizzarsi, ma è evidente che per sbilanciarsi bisognerà attendere le indicazioni ufficiali che verranno fornite sì dalla Figc e dalla Lega Pro, ovviamente, ma andranno seguite anche tutte le norme che saranno indicate dal Governo.