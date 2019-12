Arrestati dopo l’inseguimento: restano in carcere i tre georgiani

MANTOVA La scorsa vigilia di Natale il giudice penale di Mantova ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere per i tre georgiani, arrestati il 23 dicembre dalla Stazione di Roncoferraro a seguito del tentativo di furto in abitazione perpetrato a Curtatone. Nel corso dell’udienza di convalida non sono infatti state convincenti le dichiarazioni rese dai tre indagati, ritenute del tutto inverosimili e evidentemente tra gli stessi previamente concordata. Sempre il giudice ha ritenuto che ricorrono specifiche e concrete esigenze cautelari, tra cui il “più che concreto il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle per cui si procede” ed inoltre “il concreto e attuale pericolo di fuga…essendo stati trovati, presso l’abitazione in cui è stata eseguita la perquisizione, dei biglietti a loro nome relativi ad un volo aereo da Bologna a Kuticut (Georgia)”. Dovranno pertanto permanere in carcere, quantomeno fino al 15 gennaio 2020, in attesa della prossima udienza.

Proseguono intanto le indagini tese a stabilire la provenienza dei gioielli rinvenuti e sequestrati, di probabile provenienza furtiva, nonché la ricostruzione di eventuali ulteriori furti commessi nel territorio della provincia.