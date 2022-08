Calcio serie C – Mantova: rientra Monachello, si ferma Matteucci

Mantova Per mister Nicola Corrent una notizia positiva e una negativa. La prima è che Monachello è rientrato in gruppo e ha svolto tutta la seduta d’allenamento con i compagni. Anche Messori si è allenato regolarmente con il gruppo dopo la risonanza al ginocchio di ieri pomeriggio. La notizia negativa è lo stop di Matteucci. Il difensore centrale si è fermato durante la partitella a causa di una contrattura muscolare. Con ogni probabilità il giocatore salterà la gara di sabato pomeriggio a Vicenza. Saranno fuori anche altri giocatori che in questo periodo non si stanno allenando. Tra questi Paudice, che ieri ha svolto lavoro a parte insieme a Yeboah. Non si sono visti invece Darrel e De Francesco, fuori per una distorsione alla caviglia durante l’amichevole contro il SudTirol. Nell’allenamento di ieri anche una parte insieme ai giovani della Primavera di Abbruscato, che hanno saputo mettersi in luce con delle buone giocate. Al termine dell’allenamento ieri, pizza per tutti per festeggiare il compleanno di Pinton, che martedì aveva compiuto gli anni.

Oggi il Mantova tornerà al lavoro. Sarà una giornata pesante, con una doppia seduta, mentre invece domani sarà in programma solo una seduta pomeridiana. Sabato la trasferta di Vicenza per il test contro il Lane Rossi. Questo, rispetto a tutti gli altri sarà un test molto attendibile, perchè il Mantova giocherà contro una squadra che ritroverà anche in campionato. Guccione e compagni si troveranno di fronte una squadra molto più attrezzata dal punto di vista tecnico. Ma lo era anche il SudTirol.