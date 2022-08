Rugby Top 10 – La new entry Peruzzo: “Vogliamo riportare Viadana tra le prime quattro”

Viadana Come avevamo già annunciato, l’ex Calvisano Michele Peruzzo (in foto con coach Urdaneta) è un nuovo giocatore del Rugby Viadana. Cresciuto nelle giovanili del Valsugana Padova, può ricoprire i ruoli di mediano di apertura ed estremo, e nonostante la giovane età vanta un curriculum di tutto rispetto. Due scudetti vinti con la maglia del Valsugana in U16 e in U18; successivamente il trasferimento a Remedello dove entra a far parte dell’Accademia Nazionale che lo lancia verso la Nazionale U20 e il Sei Nazioni di categoria. Viene notato dal Calvisano e la stagione successiva entra a far parte della rosa della squadra bresciana. Purtroppo, nel mentre, un infortunio al ginocchio gli impedisce di partecipare ai Mondiali U20 in Argentina. Dopo tre stagioni a Calvisano, Michele è pronto a rilanciarsi e ha scelto proprio Viadana per farlo. «Sono venuto a Viadana per trovare nuovi stimoli dopo tre stagioni un po’ altalenanti – esordisce Michele – Le prime settimane sono andate molto bene; il gruppo è coeso, anche con tutti gli argentini che abbiamo in squadra. Ho trovato uno staff molto competente e disponibile. Voglio ritrovare una continuità personale, visto come sono andate le stagioni scorse, tra infortuni e malumori e riportare Viadana dove merita di essere: nelle prime quattro posizioni». «Michele è un ragazzo con un buon potenziale – afferma il tecnico dei tre-quarti Gilberto Pavan – Purtroppo la sua crescita è stata rallentata dagli infortuni che ha subito ma sono sicuro che quest’anno riuscirà ad esprimere tutte le sue qualità. È in possesso di ottime doti difensive; anche nella copertura del triangolo allargato è molto abile ad anticipare il gioco, e sicuramente questo può far comodo alla squadra. Speriamo possa trovare la continuità di gioco che ci aspettiamo da lui e che si merita».