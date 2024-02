Castel Goffredo: foibe, Posenato invita alla riconciliazione

MANTOVA Per il Giorno del Ricordo il sindaco Alfredo Posenato ha voluto esprimere un pensiero in memoria degli esodati giuliano-dalmati: «Credo sia necessario – sono state alcuni giorni fa le parole del primo cittadino -, un doveroso percorso di riconciliazione che possa finalmente compiersi dopo quasi 80 anni dal termine del conflitto mondiale, volto a riconoscere la sacralità di ogni caduto, civile e militare, a prescindere dalla sua appartenenza o nazionalità. La storia è compiuta e non può essere cambiata, né dalla più fine retorica tanto meno dal più becero idealismo. Proprio perché immutabile – prosegue Posenato – abbiamo il dovere, e di certo l’interesse, di voltare pagina e avere il coraggio di tributare, almeno ai morti, il rispetto che meritano: essi hanno pagato con la vita, spesso al di là delle proprie colpe e dei propri ideali. Se saremo capaci di questo passo, credo saremo in grado di superare anche i pregiudizi che, ancora oggi, riescono a dividerci».