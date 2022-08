Calcio Serie C – Mantova-Pisa, intrigo per Tramoni, Neglia rimane sullo sfondo

Mantova Come già annunciato, inizia ora la fase più calda del mercato estivo. Manca meno di un mese alla fine delle trattative e con il rinvio al 4 settembre del campionato, le società possono prendersi più tempo per pensare agli ultimi colpi da fare. Non deve farne molti il Mantova. Un esterno d’attacco e un difensore. Al momento in viale Te c’è una situazione di stallo. Battisti attende di capire quando poter affondare il colpo per l’esterno. Sul fronte offensivo, come noto, il primo obiettivo è quello di Neglia, esterno sinistro in uscita dalla Reggiana. Con il passare dei giorni sembra però che la trattativa con il giocatore piemontese stia sfumando. Continua ad allenarsi con gli emiliani, ma è fuori dai programmi. Nel frattempo attende di capire dove possa essere il suo futuro. Con la “Regia” ha ancora un anno di contratto e cerca un biennale. Su di lui si era fiondata anche la Pro Vercelli, piazza a lui gradita. Ma ancor di più la Triestina, che sta investendo tantissimo. E poi c’è il Mantova che attende di capire cosa succede. Battisti però non rimane con le mani in mano. Si sta muovendo anche su altre piste che restano al momento top secret. Almeno così pare. Intanto da Pisa nella giornata di ieri è rimbalzata l’ipotesi di un possibile prestito al Mantova di Lisandru Tramoni, un esterno già nel mirino dal Mantova a inizio estate. Prima del ritiro di Storo, Battisti era riuscito a chiudere l’operazione con il procuratore italiano del giocatore corso, ma poi è saltato tutto. Il giocatore insieme al fratello è stato girato a titolo definitivo ai toscani che però vorrebbero cedere il più giovane in prestito, Lisandru appunto. A Battisti ancora si illuminano gli occhi, ma pare che il Mantova ora voglia guardare altrove, anche se ovviamente la situazione potrebbe cambiare da un giorno all’altro.

Attaccanti sì, ma non solo. L’Acm pensa anche a un difensore centrale. Molto dipende dai tempi di recupero di Ghilardi, ma anche a livello numerico manca un giocatore. Il Mantova continuerà a monitorare Tosi, aggregatosi al gruppo in ritiro a Storo. Alla fine deciderà mister Corrent, ma il ragazzo non dispiace agli uomini mercato biancorossi. Detto ciò, non ci sono ancora certezze e quindi anche su questo fronte Battisti rimarrà molto vigile. Tempistiche? Probabilmente si andrà a dopo Ferragosto. L’obiettivo in casa Mantova è quello di arrivare al 1° settembre con il grosso del lavoro già fatto. Nessuna novità invece per quanto riguarda le uscite. Qualche settimana fa si era fatta avanti la Carrarese per Panizzi, ma alla fine il giocatore dovrebbe rimanere in riva al Mincio.

Tommaso Bellini