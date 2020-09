Calcio serie C – Mantova, Saveljevs c’è. Ora l’affondo per Rosso

MANTOVA Nuovo rinforzo a centrocampo per il Mantova. Era già nell’aria, ora è ufficiale: il centrocampista lettoneo Aleksejs Saveljevs è un giocatore biancorosso. Classe ‘99, è nato a Riga in Lettonia. Ha militato per tre stagioni nella Primavera dell’Hellas Verona, collezionando complessivamente 59 presenze, e ha fatto il suo debutto in serie C nell’ultimo campionato disputato, archiviando 6 presenze e 1 rete con la maglia del Rende. Con questo acquisto il Mantova dovrebbe aver sistemato la linea mediana. Oltre al lettone, mister Troise potrà contare anche su Lamberti, Mazza, Gerbaudo, Militari e Zibert. Il giocatore baltico ieri ha fatto le foto di rito allo stadio e da oggi si aggregherà al gruppo per iniziare a lavorare con la sua nuova squadra.

Ma il mercato del Mantova non finisce qui. Da qui al 5 ottobre la società biancorossa piazzerà sicuramente altri colpi. Il mirino di Emanuele Righi ora si sposta sul reparto offensivo. Il ds biancorosso oggi potrebbe regalare al mister ex Bologna il colpo Rosso. Attaccante ex Pro Vercelli, lo scorso anno ha fatto 7 gol con i piemontesi, allenati da Gilardino e Caridi. L’affare sembra ormai essere alle battute finali e oggi dovrebbe esserci la firma sul contratto. «Mi ha già chiamato più volte – ha commentato il Tano da Siena -. Gli ho dato qualche consiglio su come affrontare una grande piazza come Mantova. Penso sia un ottimo acquisto. E’ un giocatore di categoria. A inizio carriera ha avuto qualche problemino fisico, ma avrebbe potuto fare davvero una strada differente. Mantova può essere una buona occasione per lui. Lo scorso anno ha segnato 7 gol. Non è una una punta centrale, ma un esterno. Ha due piedi molto buoni e predilige la giocata per mandare in porta i compagni di squadra». Il Mantova è a caccia proprio di giocatori con piedi sopraffini, ma non solo. C’è bisogno di gol. Oltre a quelli di Guccione, che anche quest’anno cercherà di ripetere le ultime due stagioni. E’ ovvio però che serve altro. Righi osserva e sonda il mercato, che in questi giorni sembra essere davvero molto vivace. Tra rumors e colpi in canna, le squadre stanno cercando di attrezzarsi per l’inizio del nuovo campionato. Ma non è da escludere che i botti più importanti arrivino, come spesso accade, a ridosso della fine del calcio mercato, quando potrebbero esserci delle buone occasioni. Il Mantova, dopo l’acquisto di Rosso, andrà alla ricerca di nuovi profili che possano garantire qualità maggiore ad un gruppo nuovo che sta trovando una sua identità.