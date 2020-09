Calcio a 5 serie A – Saviatesta Mantova, è partito il nuovo corso

MANTOVA All’inizio della scorsa stagione si era detto “non sarà un’avventura”. Ed è proprio così. Il Mantova Calcio a 5, griffato quest’anno Saviatesta, è tornato in campo per iniziare la seconda stagione consecutiva nel massimo campionato italiano di futsal. Ed è ripartito dopo un’estate movimentata, con l’addio di mister Milella e l’arrivo del croato Frane Despotovic, che si è già impossessato degli spazi del NeoLu per iniziare il suo lavoro. Rivoluzione anche nella rosa, composta ora in gran parte da giocatori slavi, molti dei quali sono nazionali. Il Mantova quest’anno potrebbe essere la sorpresa del campionato: è una squadra fisica, che darà filo da torcere. Le speranze di tutti gli sportivi sono affidate a mister Despotovic, che ieri ha iniziato a torchiare i suoi, facendoli allenare all’aperto.

«Ripartiamo tra mille incognite – ha commentato il ds Cristiano Rondelli -. La Divisione non ha ancora risposto ai dubbi delle società. Nel caso un giocatore dovesse avere la febbre alta prima di entrare in un palazzetto, cosa dovremo fare? Ed è solo uno dei tanti quesiti irrisolti. Ripartiamo, quindi, ma sempre in attesa di indicazioni. La squadra c’è: abbiamo un grande mister, i giocatori sono davvero forti e tutti sono molto carichi. Mercato? Speriamo di chiudere Petrov. Se non ci riusciremo, punteremo sul venezuelano Morillo».

Per quanto riguarda le amichevoli, tutte al Neolù, si comincia già sabato contro il Desenzano, poi martedì 22 arriverà il Fossolo, quattro giorni dopo si giocherà il Memorial Pasolini con Lecco e l’Hellas Verona di Milella. Mercoledì 30 settembre il match contro il Carrè Chiuppano e il 3 ottobre contro il Saints Pagnano. Sarà questo l’ultimo test prima del debutto ufficiale in campionato, contro il Pesaro, previsto il 10 ottobre a Salsomaggiore nell’openday del massimo campionato di futsal, che sarà trasmesso dalle telecamere di RaiSport.