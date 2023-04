“Momenti in fiore” al Mantova Village

BAGNOLO Mantova Village di Bagnolo San Vito celebra l’arrivo della primavera con “Momenti in fiore” trasformandosi in un giardino fiorito ricco di colori e profumi con la collaborazione e direzione artistica di Benedetta Ombroni, flower designer mantovana che dichiara: “per “Momenti in Fiore” al Villaggio ho immaginato inaspettate decorazioni, piene di colori e fiori, che potessero stupire ed evocare immagini di giardini della nostra memoria. Le attività selezionate e studiate per saranno una vera sorpresa e indurranno i visitatori a sognare ad occhi aperti: uno stimolo speciale per vista, gusto e olfatto!”.

Fiori giganti animano gli spazi verdi del Villaggio e nuvole di fiori arricchiscono gli arredi urbani per tutta la stagione.

Un’installazione all’interno di un’unità nella piazza centrale, “Alice’s Garden”, che ricrea l’atmosfera onirica del celebre romanzo di Carroll “Alice nel paese delle meraviglie”e accoglierà un ricco calendario di appuntamenti, workshop e showcooking a tema oltre a laboratori green per i più piccoli.

Fino a giugno, in collaborazione con Vivai Bergonzini, ogni fine settimana, da venerdì a domenica, all’ingresso principale del Village sarà possibile fare acquisti botanici e floreali in un mercato di fiori d’ispirazione francese, il “Flower corner shop”, con piante fiorite, fiori recisi, piante grasse e piccoli complementi d’arredo garden.

“Prosegue la volontà del Mantova Village di collaborare con le eccellenze del territorio anche in chiave green – dice Sara Sirocchi marketing manager -. Per questo abbiamo avviato e consolidato le nostre collaborazioni, anche in questo ambito, offrendo gratuitamente al nostro pubblico momenti di svago, bellezza e apprendimento”.

Il prossimo appuntamento “Flower &Food” è per domenica 16 aprile, alle 15, con uno show cooking floreale a cura di Marco Corradi, artista del food e chef surrealista.

Corradi stupirà il pubblico in una colorata preparazione di pietanze dolci e salate realizzate con l’utilizzo di fiori per una degustazione finale d’eccellenza.

Il laboratorio per bambini “Arte e Natura” è in calendario per domenica 23 aprile, sempre alle 15. Saranno stimolate la fantasia e la manualità dei bambini guidati in un percorso sensoriale alla scoperta di nuovi modi di divertirsi, creare e imparare. L’appuntamento è a cura della green interior designer Sara Antonazzo.

L’ultimo evento sarà domenica 21 maggio, alle 16, con “Fiori e profumi. Laboratorio sensoriale” a cura di Andrea Rubini, fragrance expert per Mirem 1938 e fondatore del marchio RUBINI. Dopo una introduzione alle materie prime e ai profumi floreali si proseguirà in un viaggio nella storia del profumo, ” Fiori profumati ed estratti floreali, quando il nostro immaginario ci inganna” per scoprire i fiori che davvero troviamo nei profumi e profumi fioriti che sono simulati in ricostruzioni perfette.

Tutti gli eventi si terranno presso l’Alice’s Garden, situato nella piazza centrale e saranno a partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: 0376/25041 o info@mantovavillage.it