Professioni sanitarie, 90 studenti all’open day dei corsi di laurea del Carlo Poma

MANTOVA – L’altro ieri, all’open day dei corsi di laurea delle professioni sanitarie hanno partecipato oltre 90 studenti provenienti dagli istituti provinciali ed extra-provinciali. Un grande successo per l’iniziativa che dopo due anni di eventi a distanza è tornata in presenza. I ragazzi hanno potuto confrontarsi e conoscere i percorsi proposti: infermieristica, fisioterapia, ostetricia, logopedia ed educazione professionale. Il programma ha previsto un’introduzione a cura dei presidenti dei corsi: Antonio Schindler, logopedia; Fabio Parazzini, ostetricia; Arianna Coniglio, infermieristica; Chiara Magri, educazione professionale; Claudia Furlotti, fisioterapia. Anche il direttore generale dell’Asst ha portato il suo benvenuto agli studenti. I diplomandi hanno poi potuto partecipare ai lavoratori interattivi organizzati dagli studenti dei corsi di laurea. In molti si sono cimentati anche nella simulazione dei test d’ingresso. La prova di ammissione nazionale del 2022 sarà il 15 settembre. Le informazioni per accedervi saranno disponibili sui siti delle università dalla metà di giugno. Tra la curiosità di chi sta tracciando la strada del proprio futuro una certezza: il bisogno di professionisti nel mondo della sanità è indubbio e, nella provincia di Mantova, il 100% dei neolaureati in ostetricia, fisioterapia, infermieristica e logopedia ha trovato occupazione in un anno; per gli educatori professionali la percentuale è dell’87%