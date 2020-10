Calcio serie C – Mantova, Vano e Felippe colpi last minute (dal Verona)

MANTOVA Giornata piena, quella di ieri, per la società biancorossa che si è divisa tra Mantova e Milano per piazzare gli ultimi colpi. Il ds Righi nella sede di viale Te, mentre a Milano era presente il patron Maurizio Setti, impegnatissimo anche sul fronte Verona per chiudere Kalinic e Ceccherini. Due colpi anche per il Mantova, che ha trovato l’accordo per gli arrivi in prestito dell’attaccante Michele Vano, via Verona, e del centrocampista brasiliano della Primavera gialloblù Lucas Felippe Martello Nascimento. Ma andiamo con ordine. Dell’attaccante ex Carpi, in ottica Mantova, si era parlato già qualche settimana fa. La società ha sempre smentito i rumors, ma poi a dare la notizia è stato il mister del Carpi, Sandro Pochesci, nel post gara del “Martelli”. Nella mattinata di ieri rimbalzavano voci di un possibile inserimento di alcuni club di Serie B e altre squadre di terza serie. Ma alla fine il Mantova ha avuto la meglio. Vano è un giocatore esperto, classe ‘91, con diverse stagioni in Serie D. La sua annata migliore, nel 2016-2017 con l’Ostiamare, quando ha realizzato 15 reti. La svolta arriva con l’Arzachena in C, dove ha messo a segno 8 reti in 32 gare. Da lì l’approdo al Carpi in Serie B, dove ha segnato 2 reti in 17 gare. Lo scorso anno, sempre in forza agli emiliani, è stato il capo cannoniere di Coppa Italia con 4 marcature.

Si dice un gran bene anche del nuovo centrocampista Felippe. E’ un giovane di scuola Hellas, che ha già fatto due presenze in Serie A nella passata stagione. il mister del Verona, Juric, l’ha lanciato contro Brescia e Lazio. E’ uno dei giovani più promettenti della Primavera e il Verona l’ha dirottato un anno in riva al Mincio per farlo maturare. Felippe, classe 2001, è arrivato in Italia tre anni fa e sulla sponda Hellas dell’Adige è divento un punto riferimento tra i baby gialloblù. Nella Primavera 60 presenze e 19 reti nelle ultime tre stagioni. Ieri pomeriggio il giovane centrocampista, dopo aver appreso del passaggio in biancorosso, ha salutato i suoi ex compagni con un post sul proprio profilo Instagram. Foto in bianco e nero e poi il saluto: «La mia volontà è sempre stata di restare, prima però devo crescere. Poi tornerò più forte di prima. Ci vediamo presto butei».

Con questi due colpi, il Mantova, esclusi i 2001 e i 2002, ha 23 giocatori e il club di viale Te è pronto quindi a sondare il mercato degli svincolati, a caccia dell’ultimo colpo per completare la rosa.