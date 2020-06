Calcio Serie C – Primi annunci in arrivo: il Mantova prende forma

MANTOVA Forse ci siamo. La settimana che inizia oggi sarà quella dei primi, attesissimi e sospirati annunci in casa Mantova. Nessuno in viale Te lo dice apertamente, ma è indubbio che l’ottima ripartenza del Verona in campionato (vittoria 2-1 col Cagliari) abbia disteso gli animi non solo in riva all’Adige ma, di riflesso, anche sulla sponda virgiliana. Del resto, non è un mistero: nella prossima stagione, il filo tra Mantova e Verona sarà ancor più diretto che nelle due annate precedenti.

Dunque, gli annunci. Un primo segnale che in casa Acm sono pronti ad esporsi viene dall’organizzazione della festa promozione (necessariamente riservata a squadra, dirigenti e addetti ai lavori onde evitare assembramenti). L’evento si svolgerà domani sera al Golf Club di Curtatone e chissà che non sia l’occasione per svelare le prime mosse in vista del ritorno tra i professionisti.

Di sicuro faranno ancora parte della compagine Ettore Masiello e Gianluca Pecchini, e già questa è una notizia visto che nei giorni scorsi si era vociferato di una possibile uscita di scena di Pecchini. Il primo vero annuncio, tuttavia, dovrebbe essere quello del direttore sportivo. Anche qui, in mancanza d’altro, ci si affida ai rumors. Questi danno per scontata la conferma di Emanuele Righi, che andrebbe così a ricoprire la carica per il terzo anno consecutivo. In realtà non sono esclusi colpi di scena, magari proprio per volontà dello stesso Righi, qualora non si trovasse in sintonia col “nuovo corso” d’impronta veronese o avesse voglia di cimentarsi altrove in nuove sfide. Il personaggio, si sa, è imprevedibile, dunque meglio non dare nulla per scontato.

Capitolo allenatore. Qui forse ci vorrà più tempo. Le voci su Francesco Modesto hanno un fondamento, essendo il tecnico calabrese sostenuto da Ivan Juric. Ma i tempi non sembrano maturi per la scelta, che oltretutto dovrebbe (condizionale non casuale) tenere conto del parere del direttore sportivo. Men che meno appare spendibile ad oggi la candidatura di Alberto Colombo, impegnato nei play out con l’Arzignano. Altri nomi potrebbero aggiungersi cammin facendo. Senza dimenticare gli attuali titolari della panchina, Gianluca Garzon e Matias Cuffa, che attendono un segnale e potrebbero in ogni caso rimanere in organico.

Tra gli annunci imminenti c’è quello di Simone Marconato, che dopo cinque anni lascia la segreteria del Verona destinazione Mantova. Altre figure richieste dalla Lega Pro (responsabile comunicazione, sicurezza, rapporto tifosi ecc.) saranno nominate a breve. Insomma, l’attesa è finita. Forse, magari.