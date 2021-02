Dal Gal 150mila euro per accoglienza, artigianato e commercio

OGLIO PO – Il Gal Oglio Po va in aiuto dei piccoli imprenditori con 150mila euro di fondi per progetti di accoglienza rurale, sviluppo del commercio e servizi e attività di artigianato.

Ogni crisi porta grandi cambiamenti e il Gal Oglio Po vuole dare un aiuto concreto alle attività economiche penalizzate dalla pandemia. Per questo ha pubblicato il bando “Accoglienza rurale e occupazione” con il quale mette a disposizione ben 150mila per progetti che puntino a migliorare le piccole e micro imprese del territorio così da renderle più competitive e innovative. Si pensi per esempio ai cambiamenti resi necessari dal Covid, quali l’introduzione di nuovi sistemi di vendita online o l’acquisto di strumentazioni che aiutino a garantire distanziamento e igiene.

Il bando finanzierà progetti riguardanti sia lo sviluppo di servizi turistici, sia la creazione di servizi per il territorio, progetti commerciali o artigianali. «Pensiamo – spiega il presidente del Gal Oglio Po Domenico Maschi – per esempio alla nascita di proposte turistiche diverse, come laboratori o percorsi legati alle nostre tradizioni culinarie o artigianali, ma anche alle tantissime idee e capacità straordinarie che aspettano solo un aiuto per poter partire o ricominciare: dal commercio, anche in forme digitali, alla riscoperta di attività artigianali che stanno trovando nuovi mercati proprio in questi anni. Ci auguriamo che in tanti colgano questa opportunità reale e trovino il giusto aiuto per superare la crisi”.

Il bando è rivolto a micro e piccole imprese del territorio dell’Oglio-Po e sostiene il 50% delle spese previste per ciascun progetto ammesso. Gli investimenti candidati al bando devono essere compresi tra 3mila e 60mila. Il Gal finanzierà concretamente interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli edifici, l’acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali e la realizzazione di siti internet. Il tutto, ovviamente, deve essere collegato all’attività imprenditoriale in oggetto. Per agevolare gli investimenti il Gal Oglio-Po ha introdotto la possibilità di ottenere un anticipo del 50% dei fondi già al momento della dichiarazione di idoneità del progetto. Il Gal Oglio-Po accetterà le domande per il bando imprese fino alle 16 dell’8 marzo.