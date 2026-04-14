Frigoemoteca per la Terapia Intensiva del Poma

MANTOVA L’associazione Boom, l’Ail di Mantova e la Nazionale cantanti, hanno donato ai reparti di Terapia Intensiva dell’ospedale Poma e ai presidi di Asola e Borgo Mantovano tre frigoemoteche. Le apparecchiature, fondamentali per il servizio trasfusionale e per rafforzare le dotazioni sanitarie nel territorio mantovano, sono costate 250mila euro. L’iniziativa è stata presentata ieri nella sala medica della direzione del Poma. Ad illustrarla sono stati il direttore generale Anna Gerola, il direttore medico di presidio Arianna Boschetti, il direttore Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Massimo Franchini con la collega Claudia Glingani. il direttore di Terapia Intensiva Daniela Dall’Oglio, la presidente della associazione Boom Marcella Deantoni, la referente Ail Franca Savio, Valentina Tomirotti dell’Associazione Boom e il Ceo della Nazionale cantanti Gianluca Pecchini. I fondi sono stati racconti in occasione della Partita del Cuore disputata nel 2023 allo stadio Martelli insieme a numerosi partner del territorio. L’aiuto è stato indirizzato verso il miglioramento della qualità delle cure e delle condizioni operative del servizio sanitario pubblico. La frigoemoteca a controllo remoto, ha spiegato il dottor Franchini, è uno strumento essenziale per la gestione e la conservazione degli emoderivati, contribuendo a rendere più efficiente e tempestiva la risposta clinica nei contesti ad alta complessità. “Con queste attrezzature – ha osservato – il Poma e i presidi ospedalieri in provincia diventano strutture di avanguardia nel campo trasfusionale. Ora possiamo contare su una tecnologia costosa ma sicura”. “Non è una donazione isolata, è un progetto – ha dichiarato Deantoni -. Con questo intervento chiudiamo un percorso importante che ha toccato tre strutture sanitarie. È il segno di un impegno che vuole essere continuativo e strutturale”. “La vera forza di questo progetto è la rete – ha concluso Pecchini -. Quando associazioni, sanità e comunità si muovono insieme, il risultato non è solo economico, ma diventa di impatto reale sulla vita delle persone”.