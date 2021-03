Rugby Top 10 – Viadana, Gregorio: “Domenica giochiamo per Finco”

VIADANA Con il pensiero sempre rivolto a Ramiro Finco, ricoverato in terapia intensiva neurochirurgia presso il Policlinico Gemelli di Roma, il Viadana è tornato ad allenarsi per preparare la sfida di domenica allo Zaffanella (ore 15) con l’Argos Petrarca Padova capolista del Top 10. Le condizioni di Finco, vittima di un malore domenica nel primo tempo del match con la Lazio, dopo l’intervento per asportare l’ematoma alla testa sono stabili, la prognosi è riservata. «Il pensiero di tutta la squadra è per Ramiro – afferma il mediano di mischia Pietro Gregorio – speriamo che tutto vada per il meglio e che possa tornare presto fra noi. Contro il Petrarca giocheremo anche per lui». Per fare l’impresa contro la capolista servirà però una prestazione migliore rispetto a quella fornita domenica scorsa a Roma, soprattutto nella fase difensiva. «Il coach ha ragione quando dice che contro la Lazio dovevamo essere più attenti in difesa – prosegue Gregorio – negli allenamenti di questa settimana stiamo curando bene i dettagli in vista della sfida col Petrarca, nella quale dovremo essere perfetti in difesa. Per quanto concerne il gestire meglio il nostro ritmo, altra osservazione fatta dal coach dopo la gara con Lazio, non era facile riuscirci contro una squadra che crea “confusione”, il rischio è quello di cadere nella sua trappola».

Domenica il campionato riprende il suo corso naturale dopo i recuperi con le sfide della 14esima giornata. Dopo la gara col Petrarca, i gialloneri torneranno a Roma per affrontare le Fiamme Oro, che non possono usufruire del loro impianto dove si sta rifacendo il terreno in sintetico; si giocherà quindi ancora al Giulio Onesti. Il 3 aprile allo Zaffanella andrà invece in scena il recupero col Mogliano.

«Col Petrarca, a Padova, abbiamo giocato benissimo nella ripresa – conclude Gregorio, tornando sul prossimo match – ma nel primo tempo in pratica non eravamo scesi in campo. Dobbiamo confermare il nostro buon momento e la nostra crescita, dimostrare di meritare il quinto posto in classifica. Il Petrarca, dopo il pareggio a Calvisano, farà di tutto per vincere. Noi però vogliamo vendicare la sconfitta dell’andata e, come dicevo, giocheremo anche per Ramiro; pensando a lui saremo motivati a dare il massimo».