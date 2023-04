Calcio Terza Categoria Crer – Galati e Barbiani: “Rapid Viadana, dopo la Coppa vogliamo la Seconda”

DOSOLO La Rapid Viadana, il giorno dopo il successo nel Torneo dei Presidenti, ovvero la Coppa Provincia di Reggio Emilia, assapora ancora meglio la soddisfazione per il successo a Bagnolo in Piano contro il Cadelbosco. Una vittoria maturata ai calci di rigore dopo due supplementari.

«La Coppa era un nostro traguardo, e l’abbiamo conquistata – osserva mister Giuseppe Galati -, sino alla precedente edizione la vincente era sicura di salire in Seconda. Quest’anno il criterio è cambiato ma c’è una corsia preferenziale nei ripescaggi. La finale è stata una bella serata di sport. Siamo contenti contenti per come è andata: eravamo molto rimaneggiati. Il Cadelbosco si è comunque dimostrato un’ottima squadra e un degno avversario. Domenica lo riaffrontiamo in campionato, all’andata pareggiammo 2-2: anche in questo replay immediato avrò l’organico contato. Nelle ultime gare della stagione regolare darò spazio a chi sino ad ora ne ha avuto di meno, il Cadelbosco in Coppa ha eliminato la capolista Saxum United e lo ha sconfitto in campionato, questo dice molto del suo valore. Domenica sicuramente vorranno rifarsi».

«Siamo al settimo cielo per questo bel successo – dice il capitano della Rapid Viadana Andrea Barbiani – è stato un giusto premio ad un gruppo giovane, ma che si sta facendo rispettare. Nella finalissima siamo andati sotto, ma abbiamo avuto il merito di crederci sempre: nessuna paura ma forse un po di tensione. La mia rete del pareggio ha sistemato le cose, poi l’abbiamo spuntata ai rigori. Ora testa ai play off: il nostro prossimo traguardo è quello di salire in Seconda Categoria. Il successo in Coppa darà uno stimolo in più per provarci». Domenica mancherà per squalifica Visci.