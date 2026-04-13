Confronto tra Avs e Cgil sul voto amministrativo a Mantova, le priorità nei prossimi dieci anni

Alleanza Verdi Sinistra ha incontrato il segretario della Cgil di Mantova Michele Orezzi ieri nella sede di Sinistra Italiana in via Orefici 40. Al centro dell’attenzione il confronto sul recente documento della Camera del Lavoro sulle elezioni amministrative 2026 nel capoluogo. Il documento traccia le traiettorie di sviluppo ambientale, sociale ed economico della città nei futuri dieci anni.

Ad aprire l’incontro è stata la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Angelica Paroli che ha introdotto i punti più importanti del documento: “Dobbiamo preoccuparci – ha commentato tra l’altro – del forte consumo di suolo. A Mantova abbiamo un allarmante primato a livello regionale. Inoltre, non dobbiamo sottovalutare il tema dei data center. Oggi non sono presenti sul nostro territorio, ma stanno nascendo in tante città italiane e creano notevoli problemi per l’elevato consumo energetico, di acqua e per il rumore prodotto”. Le altre priorità si chiamano anche qualità dell’aria, considerati i numerosi superi delle polveri sottili, e il lavoro precario soprattutto nel settore del turismo e del commercio.

Orezzi, dal canto suo, ha sottolineato che il documento è stato elaborato per proiettare Mantova nei prossimi dieci anni secondo lo sguardo della Cgil, nell’ottica di una città governata da un’ampia coalizione progressista e in un percorso democratico e di partecipazione. “Il territorio di Mantova non sta bene – ha notato -, i giovani vanno a lavorare all’estero, la popolazione invecchia e sono poche le donne che lavorano. Abbiamo superato il livello di guardia, occorre affrontare questi temi e dare una risposta”.

Fiorenzo Cariola