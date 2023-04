Scherma – Mantova brilla nella prova nazionale U14 del Grand Prix. Ora riflettori sul Regionale

Mantova Domenica 2 aprile, con la partecipazione al Trofeo dell’Amicizia a Pampeago valido per il campionato Sociale, si è conclusa la stagione sciistica 2022-23 dello Sportime Mantova. Iniziata nell’autunno scorso con le uscite in ghiacciaio dedicate all’allenamento dei nostri atleti, l’attività del club si è sviluppata nei mesi successivi con l’organizzazione dei corsi di sci e snowboard – dicembre a Pampeago, gennaio/febbraio a Bellamonte – con un centinaio di partecipanti, dai principianti al perfezionamento. L’impegno organizzativo ha visto il club cimentarsi con una gara di slalom disputata a Pampeago (Trofeo New Vit e Trofeo Piaceri del Gusto), valida per la qualificazione ai Regionali del circuito giovanile Fisi. In questa stagione il settore giovanile ha regalato grosse soddisfazioni. Da citare la vittoria ai Campionati Regionali di slalom per la categoria cuccioli femminili di Maya Delladio, qualificatasi insieme alla compagna di categoria Emma Brentali (4° Campionato Regionale di skicross) agli Italiani. Le due giovani atlete si sono inoltre distinte nelle gare di Circoscrizione Cr-Mn-Pc-Pv con numerosi podi: Maya mattatrice con sei vittorie su sei. Nei Baby maschili si è distinto Alessandro Garaboldi, con tre vittorie sulle quattro gare disputate. Per le ragazze quattro successi per Penelope Gelmi, anche lei dominatrice di categoria della Circoscrizione. La categoria Ragazzi è stata dominata da tre portacolori dello Sportime, nell’ordine Alberto Malaguti con quattro vittorie, Nicola Nonfarmale con due e vari podi e Oscar Pigozzi, eterno secondo nelle gare dietro al compagno Alberto. Buona anche la stagione di Andrea Ponchiroli con un podio. Negli Allievi maschili si sono distinti Alessandro Madella, il coriaceo Mirko Melotti e Gianfilippo Ghidini. Questi risultati sono il riconoscimento all’impegno profuso nei numerosissimi allenamenti svolti dai ragazzi, che hanno poi ottenuto il primo posto nel circuito giovanile Fisi e nella Circoscrizione Cr-Mn-Pc-Pv, che è valso la partecipazione ai Regionali delle varie categorie. Molto attiva è risultata l’attività chiamata di preagonistica, con un nutrito gruppo di piccoli dai 5 agli 8 anni, i quali da dicembre al 2 aprile, tutte le domeniche con l’allenatrice Katia Deflorian, hanno intrapreso un percorso che nel tempo li avvicinerà al mondo dell’agonismo. L’iniziativa, che verrà riproposta, ha riscosso notevole successo. Si ringrazia per il coordinamento Dario Brentali, i genitori per la dedizione nel supportare i ragazzi e gli allenatori Giovanni Delladio e Fabiano Ventura.