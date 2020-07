Calciomercato dilettanti – Asola, che colpo: preso Nardi. San Lazzaro: Arcari è ufficiale

MANTOVA Il botto del giorno lo mette a segno l’Asola: patron Massimo Tozzo e il diesse Pierluigi Marcolini hanno ottenuto il sì dell’esterno offensivo Mattia Nardi, strappandolo alle mire di molte altre squadre, tra cui il Casalromano. Un gran bel colpo: Nardi, classe 1996, ex Breno e Vobarno, è originario di Canneto e ha militato in D ed Eccellenza con diverse società: oltre a quelle già citate, Crema, Ponte San Pietro, Fenegrò. Squadra dunque che dopo l’innesto di Mingardi in difesa, ufficializzato ad inizio settimana, può considerarsi praticamente completata. In uscita si registra l’addio di Scalvenzi. A proposito di arrivi, il San Lazzaro ufficializza l’arrivo del classe 2002 Arcari dal Mantova, un movimento che avevamo anticipato ieri. Ora la squadra di mister Stefano Negrini è a caccia di almeno un difensore esperto. Sfumato Rossi, che dovrebbe restare fuori provincia (ha offerte in Emilia e Veneto) è ancora viva la pista che porta a Girelli della Serenissima. Intanto proprio alla Sere vanno due giocatori di proprietà del SanLa come Albertini e Cuttone. Omorogieva, invece, è entrato nel mirino del Gonzaga: gli aquilotti insistono per Esposito della Governolese e per Rammairone. La Castellana potrebbe chiudere il mercato con il ritorno di Viola dalla Vighenzi, ma non c’è ancora l’accordo. Il Suzzara rinnova con Corradini, che era stato inseguito da diverse società in questa finestra di mercato, tra cui il Marmirolo: le zebre dovrebbero anche trattenere Mazzocchi, appetito dalla Governolese. I pirati nel frattempo ufficializzano il viceallenatore della squadra Juniores Regionale B: si tratta dell’ex difensore della Dak Andrea Corradi, fresco di diploma da tecnico. L’Ostiglia, che sarà ripescato in Seconda, prende Danny Bacchiega, ex Quarantolese.