Armato di coltello rapina un coetaneo cui aveva chiesto una sigaretta: 17enne arrestato dai carabinieri

MANTOVA Si è avvicinato a un coetaneo con la scusa di chiedergli una sigaretta e gli ha puntato addosso un coltello facendosi consegnare i soldi che aveva in tasca, quindi se l’è svignata con un complice. Una fuga che però è durata poco quella di un 17enne di Mantova che è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova con l’accusa di rapina a mano armata in concorso.

L’episodio si è verificato nei giardini di Palazzo Te nel pomeriggio di lunedì scorso. Grazie all’immediata chiamata al 112, al tempestivo intervento dei militari ed ai dettagli forniti dal malcapitato e dai testimoni presenti ai fatti è stato possibile ricostruire l’evento.

Il presunto autore è stato quindi posto in stato di arresto presso l’abitazione, in attesa di essere ascoltato dall’Autorità Giudiziaria Minorile di Brescia nell’udienza di convalida. Accertamenti sono in corso per identificare il complice del 17enne.