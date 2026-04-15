Auto contro camion sulla Sp 19 a Monzambano, ferito un 72enne

MONZAMBANO – Incidente nel pomeriggio di oggi, 16 aprile, a Monzambano, lungo la SP 19, dove si è verificato uno scontro tra un’autovettura e un camion. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto, un uomo classe 1952 residente a Peschiera del Garda, avrebbe effettuato un sorpasso azzardato finendo per collidere con il mezzo pesante. L’automobilista è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Mantova: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.