15 Aprile 2026 - 19:04:38
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Home Cronaca Auto contro camion sulla Sp 19 a Monzambano, ferito un 72enne

Auto contro camion sulla Sp 19 a Monzambano, ferito un 72enne

MONZAMBANO – Incidente nel pomeriggio di oggi, 16 aprile,  a Monzambano, lungo la SP 19, dove si è verificato uno scontro tra un’autovettura e un camion. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’auto, un uomo classe 1952 residente a Peschiera del Garda, avrebbe effettuato un sorpasso azzardato finendo per collidere con il mezzo pesante. L’automobilista è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Mantova: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuto un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

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