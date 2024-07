Calciomercato dilettanti – Governolese: Bruschi, Perinon, Righetti o Brentegani sr per la panchina. E intanto arriva Cerani

Mantova Dopo l’addio improvviso con mister Bassi, la Governolese sfoglia la margherita: nel casting per il nuovo allenatore, ci sono Bruschi, Righetti e Perinon. Ancora possibile l’opzione Brentegani. In attesa di scegliere il mister, i rossoblù portano a casa un altro giovane di valore, ingaggiando l’esterno Edoardo Cerani, ex Mantova. Colpo per la Rapid United che preleva dalla Cannetese l’esterno alto classe 1999 Simone Grossi (foto). La Cannetese dal canto suo si rinforza col centrocampista Tall dall’Asola; alla corte di Silvano Mazzi sono confermati Lari, Alessio Mazzi, Simone Mazzi, Persico, Mauroner, Tavoni, e Kanyi,. Restando in Seconda categoria Matteo Ferrari lascia la neopromossa La Piccola Atene e fa rientro alla Casalese, Matteo Zardi approda al Psg e Alessandro Fiorello agli Amatori Club 94 di Solarolo Rainerio, smettono Simone Storti, Yannick Yankum e Luca Fontanesi che resta come dirigente.