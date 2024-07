Calcio Eccellenza – Castiglione già al lavoro. Avogadro lascia

Castiglione Ha ripreso momentaneamente la preparazione il Castiglione, che tra poco meno di una settimana (il 18 luglio) sarà impegnato nell’amichevole di lusso contro il Mantova a Molveno (Trento), prevista per le ore 17. Agli ordini di mister Fabio Esposito dunque ha iniziato a lavorare la rosa rossoblù, che potrebbe essere integrata nei prossimi giorni con nuovi innesti. Nella giornata di ieri si è però registrata anche la separazione con il team manager Marco Avogadro: «Ad oggi la società non mi ha coinvolto in nessun tipo di programma. Gli ultimi contatti li avevo avuti a giugno, ma dopo continui rinvii ho preferito ritenere conclusa la mia avventura a Castiglione. Ci sono rimasto un po’ male perché sapendolo prima avrei pianificato diversamente i miei impegni».