Da mercoledì in poi alta pressione africana con massime di 35/36° C

L’estate non si distrae e tira diritto per almeno altre due settimane. Ad assicurare il caldo ad oltranza – sebbene lontano dai record – sarà l’anticiclone africano pronto a preparare una nuova impennata fra mercoledì e domenica anche sul nord Italia. La settimana sarà quindi sempre soleggiata e fra oggi e domani il caldo sarà sopportabile. Qualche incognita riguarda semmai lo sviluppo dei temporali pomeridiani sull’arco alpino in vista domani pomeriggio, con la possibilità di qualche sconfinamento sulle regioni padane del Nordest. Bassa, tuttavia, la probabilità di temporali nelle zone di pianura della nostra provincia. A seguire, da mercoledì sarà governo assoluto dell’alta pressione africana con temperature ancora una volta molto elevate come accade ormai da quasi un mese. Il bilancio meteorologico dello scorso mese parla chiaro: con una media mensile di 26,4 gradi è stato il nono mese di luglio più caldo dal 1945. La massima ufficiale del mese è stata di 36,1 gradi, lontana però dal record dei 39,2° del luglio 2015. È pur vero che le temperature massime non scendono sotto i 31° dallo scorso 8 luglio e almeno fino a Ferragosto non si prevedono novità in tal senso. Anche le minime sono rilevanti. In centro città la temperatura non scende al di sotto dei 22 gradi ormai da una ventina di giorni. Poca la pioggia caduta: le zone di pianura hanno ricevuto fra 30 e 50 millimetri d’acqua grazie a due o tre temporali a macchia di leopardo contro i circa 70 della media. Dopo l’instabilità dei giorni corsi, da ieri l’estate si è pienamente riaffermata proponendo una domenica di sole appena macchiata da qualche nube pomeridiana a ridosso dei rilievi. Oggi avremo condizioni meteo analoghe, al netto di un grado in più nel pomeriggio. Qualche nube in più potrebbe intervenire domani. Temperature stabili attorno ai 32-33 gradi. Da mercoledì prenderà progressivamente peso l’anticiclone africano. Nella seconda parte della settimana il caldo si farà di conseguenza più intenso: 34 gradi giovedì, 35° venerdì e sabato con punte di 36°. Anche domenica il tempo cambierà di poco fatta eccezione per le aree alpine e prealpine, dove riprenderà una certa instabilità temporalesca pomeridiana. Almeno fino a metà mese, per non dire oltre, il tempo il tempo tenderà a rilanciare lo stesso copione delle ultime settimane: sole quasi sempre presente, caldo afoso talvolta opprimente intervallato solo da qualche giorno con temperature appena più sopportabili e blanda probabilità di veloci temporali che continueranno ad avere poche probabilità di interessare con convinzione il suolo padano.