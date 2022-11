Il Teatro Regio di Parma per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza

PARMA Il Teatro Regio di Parma rinnova anche quest’anno la propria partecipazione alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 novembre e fa propri i valori di libertà, dignità, rispetto che la ispirano.

Una giornata di riflessione, ricordo, sensibilizzazione, che il Teatro celebra esponendo sui suoi gradini scarpe rosse e illuminando il colonnato di rosso, mentre in filodiffusione risuoneranno le arie più celebri delle eroine tragiche d’opera, vittime della crudeltà di padri, fratelli, mariti, amanti, usurpatori, assassini: storie raccontate ed evocate in musica per finzione ma che sono ancora oggi tragicamente sotto i nostri occhi e che anche in questo momento troviamo nelle pagine della cronaca, ogni giorno.

L’iniziativa si colloca nell’ambito di RegioInsieme, il progetto con cui da anni il Teatro sensibilizza e ispira la comunità, rispetto a temi sociali, di inclusività, facendo sì che proprio le nuove generazioni siano i primi testimoni di una cultura che in ogni gesto e in ogni occasione quotidiana rende viva l’uguaglianza e il rispetto.

Per questa ragione il Teatro, accanto a questi gesti simbolici, invita tutti ad aggiungere la propria voce, raccontando e condividendo l’iniziativa sui propri profili social attraverso l’hashtag #neancheperfinta, allargando così la riflessione e la consapevolezza e coltivando la fiducia che ogni giorno anche grazie alla musica e alla cultura si combattano episodi di violenza.