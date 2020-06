Calciomercato dilettanti – Il Marmirolo la spunta: Buzzacchero è suo

MANTOVA Il mercato dei dilettanti si scalda sul triangolo Governolo-Suzzara-Marmirolo, con trattative che si intrecciano e giocatori contesi. Il colpo ieri l’ha messo a segno il Rullo, che ha battuto la concorrenza e si è aggiudicato le prestazioni di Daniele Buzzacchero, punta esterna in uscita dal Porto che in neroverde raggiunge quindi Stefano Andreato. «La scelta non è stata facile – ammette Daniele, corteggiato anche dal Suzzara – in ballo c’erano due piazze importanti, per me è motivo di orgoglio essere stato al centro dei loro progetti. Ho scelto il Marmirolo per la passione e il progetto tecnico che sposa al cento per cento la mia idea di calcio. Bizzoccoli ha in mente il 4-3-3, un modulo che amo e con il quale penso di potermi esprimere al meglio, cosa che, per vari motivi, non ho potuto fare in questi anni». In casa neroverde c’è anche la conferma di Pedercini per un mix di vecchi e nuovi che può risultare vincente. Ma le novità potrebbero riguardare anche lo staff tecnico, qualora Michele Jacopetti decidesse di lasciare la poltrona di direttore sportivo del San Lazzaro per fare il vice di Bizzoccoli (e allenare la Juniores neroverde).

Il Suzzara, dal canto suo, incassa la battuta d’arresto nella corsa a Buzzacchero ed è pronto a rilanciare. Intanto ha definito la conferma di Gianluca Mortari, uno dei cardini della squadra insieme ad Accialini, Todeschi, al baby Vasaturo e alla new entry Vladov. Dal San Lazzaro sono in arrivo anche Azzali e l’attaccante Rasini, ma per l’ufficialità bisogna attendere ancora. C’è stato poi un contatto con Borghi e stavolta il braccio di ferro potrebbe essere con la Governolese. Che, per la difesa, ha sempre nel mirino Carlo Alberto Tosi, Edo Rossi (piace anche al Mozzecane) e Luca Magliano dell’Oppeano. Per il ruolo di vice Loschi tra i pali si pensa a Gazzi, Coffani e Rufo. Sempre a Governolo, in attesa di svelare il nome del nuovo allenatore (dovrebbe essere Luca Bozzini ancora in attività con la Giana Erminio nel ruolo di match analyst, impegnato nei play out di serie C), la dirigenza ha confermato nello staff tecnico il preparatore atletico Franco Borsatti, ormai un’istituzione in casa rossoblù, al settimo anno in questa società. Sarà ancora lui a prendersi cura delle gambe dei Pirati nella prossima stagione.

E’ ancora top secret, invece, il nome del nuovo allenatore del Casalromano: in serata potrebbe arrivare la fatidica fumata bianca.