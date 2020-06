Scuole Commessaggio: tinteggiature e impianto di riscaldamento migliorato

COMMESSAGGIO – Scuola più bella a Commessaggio dove nei giorni scorsi sono stati tinteggiati i pilastri del cancello e dove lunedì partiranno degli interventi da 50mila euro per migliorare l’impianto di riscaldamento al fine di garantire una temperatura ottimale e senza dispersioni nelle aule.

Un intervento che il Comune aveva annunciato nei mesi scorsi e che ora è pronto a partire: grazie ad un bando regionale, infatti, si potrà intervenire sull’impianto di riscaldamento della scuola. I lavori, come spiegato dal sindaco Alessandro Sarasini, richiederanno una spesa complessiva di 50mila euro, iva inclusa.

L’intervento, volto a garantire la temperatura ideale nelle aule e prevenire eventuali dispersioni di calore e, quindi, maggiori spese, prevede l’installazione su ogni termosifone di una termovalvola che, collegata ad un centrale computerizzata e collegata alla pompa dell’acqua, permetterà di gestire il calore nelle singole aule del plesso scolastico. I lavori, come detto, inizieranno lunedì,

Ma se da un lato si pensa a migliorare l’efficienza dalle scuola da un punto di vista energetico, dall’altra, in questi giorni i volontari comunali sono a lavoro per rendere più bella ed accogliente la scuola anche da un punto di vista estetico: i pilastri del cancello sono stati, infatti, dipinti con il i colori della bandiera italiana, europea, mentre su un altro appare il simbolo di Regione Lomabardia. In questi giorni, inoltre, gli stessi volontari stanno provvedendo alla tinteggiatura di un’aula.