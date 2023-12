Calciomercato dilettanti – Il San Lazzaro prende Paolozzi, Farfare alla Gove. Suzzara, ecco i rinforzi a km zero

Mantova Il San Lazzaro ha preso l’attaccante Paolozzi dalla Quarantolese, ex Sermide e Gonzaga. Il Suzzara sta cercando di correre ai ripari per allestire una squadra in grado di completare il campionato Promozione senza dover attingere dalla Juniores. Dal Gonzaga, cui sono andati Mazza, Cerchiari e Visioli, arriva Giova (2004) e torna Puro, presi anche Zayed dal Quistello e Ruggiero dalla Dinamo, oltre che Rachid dal Bondanello di calcio a 5. L’allenatore sarà Petrassi, con Righi direttore sportivo. Lomellini è andato al Luzzara. La Governolese ha preso Farfare, che dovrà però scontare una lunga squalifica. I Pirati hanno ceduto alla Casteldariese Freddi rientrato dal prestito al Buscoldo, che a sua volta ha girato il difensore Dall’Acqua alla Roverbellese.

L’Acquanegra ha prelevato dal Remedello il portiere Paitoni, mentre l’attaccante El Abd è tornato all’Asola. Il difensore Lucchini e il centrocampista Maione passano dal Pomponesco al Guastalla. L’attaccante Bandera rientra al Casaloldo dal Casalromano per fine prestito, il Moglia ha ceduto il centrocampista Trombelli al Concordia, mentre il Castellucchio perde l’attaccante Vignoni, che ha deciso di fermarsi. Un rinforzo anche per il Casalmartino femminile: è Sara Bruschi, terzino classe 2003 dalla 3Team Brescia.