Calcio Eccellenza – Blitz del Castiglione: preso l’attaccante Tomè

Castiglione Il Castiglione si è fatto il regalo di Natale. E’ Francesco Tomè, attaccante classe ‘91, ex Valpolicella e Villafranca. Il ds Piacentini ha chiuso l’operazione l’altra sera con un autentico blitz, strappando il giocatore ad un nutrito stuolo di pretendenti, tra cui anche, a quanto risulta, Castellana e Union Team Marmirolo. Attaccante molto forte fisicamente e abile nelle sponde, Tomè è un profilo che mancava nella rosa dei Mastini. Il giocatore che mister Esposito aveva chiesto per completare il reparto offensivo e che gli concede un ventaglio più ampio di soluzioni tattiche. L’arrivo dell’ariete veronese comporta però anche una dolorosa partenza. La società rossoblù ha infatti svincolato Denis Omorogieva, che è quindi sul mercato e libero di trovarsi un’altra sistemazione. La Castellana potrebbe farci un pensierino per completare il restyling invernale.

«Ci tengo a ringraziare Denis, a nome di tutta la società, per la grande professionalità – dice il ds Piacentini – è stata una scelta dolorosa, dettata più che altro da questioni numeriche che tecniche. Qui si è fatto apprezzare come giocatore, ma anche per le sue qualità umane. Avevamo bisogno di un profilo con caratteristiche fisiche importanti e per questo abbiamo preso Tomè. Ora possiamo guardare con fiducia al prosieguo della stagione».

Il Castiglione, come è noto, ha girato la boa di metà campionato in terza posizione con 30 punti (gli stessi della Vertovese). Il primato dell’Ospitaletto (43) sembra inattaccabile, mentre il secondo posto del Rovato dista solo 2 lunghezze. I Mastini non hanno mai nascosto l’obiettivo di piazzarsi in zona play off e sono quindi perfettamente in linea, anche se nel girone d’andata hanno lasciato per strada qualche punticino, soprattutto in casa. E dal Lusetti si ripartirà nel nuovo anno, domenica 14 gennaio, con la prima sfida del ritorno contro il Carpenedolo. La sosta natalizia è propizia per ricaricare le batterie e recuperare i giocatori acciaccati. A quel punto mister Esposito avrà diverse frecce al proprio arco. Nella speranza che l’ultima messa in faretra, quella che risponde al nome di Tomè, si riveli particolarmente appuntita.