Tennis tavolo – Doppietta Brunetti: maschi e femmine debuttano battendo il Marcozzi

Castel Goffredo La vittoria della Brunetti, campione d’Italia in carica, sul Norbello è giunta come da pronostico. Ma quando le castellane si avviavano a chiudere sul 4-0 (Szocs aveva piegato per 3-1 la nigeriana Edem Offiong, Arlia 3-0 su Nagy e Xiao sempre 3-0 sull’ex Kukulkova), la giovane Nicole ha ceduto 3-1 ad Edem Offiong. Laghezza ha poi schierato Gaia Monfardini, che non è riuscita a battere Kukulkova. Sul 3-2 e con il rischio del pareggio, per fortuna Maria Xiao ha regolato 3-0 Nagy per il definitivo 4-2 del Castel Goffredo. «Siamo contenti, abbiamo visto una squadra sana e unita – afferma il gm Franco Sciannimanico – Il dt Laghezza punta molto su Arlia: ha vinto bene la prima partita, ma la seconda era più difficile. Bene anche Gaia nonostante il ko. Inoltre siamo contenti per il successo al ritorno in A1 della squadra maschile, ma poteva andar meglio. Yefimov ha perso contro Benito Rodriguez un incontro che doveva chiudere col successo».

Grande festa al PalaMazzi per il ritorno in serie A1 della squadra maschile. Dopo pochi anni di assenza dalla massima serie, il club castellano, ottenuta la promozione dall’A2, in estate ha costruito un gruppo con l’obiettivo di ben figurare anche tra i big. E ieri, all’esordio con il Norbello, in contemporanea con il match delle campionesse in carica, la Brunetti al maschile non ha voluto deludere le attese degli appassionati. Netto 4-1 al team sardo in un paio d’ore di gioco e ora si pensa già alla prima trasferta domenica a Napoli.

Parte bene il 40enne Thiago Monteiro che per 3-0 supera Vellucci. L’ucraino Viktor Yefimov non riesce a fermare Rodriguez che impatta 1-1. Ci pensa Baciocchi a regalare il 2-1 alla Brunetti contro Mokropolov, poi ancora Thiago fa vedere colpi di classe con Benito. Chiude Baciocchi su Vellucci con un netto 3-0.