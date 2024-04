Calcio Serie C – Verso Renate-Mantova: squadra al lavoro, Fiori sarà squalificato

Mantova Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Possanzini, il Mantova torna al lavoro oggi a Mantovanello per iniziare a preparare la sfida di lunedì prossimo a Meda col Renate. Potrebbe essere la gara della festa, oppure una semplice passerella. Tutto dipenderà dal risultato del Padova a Lumezzane, il giorno prima. Il Mantova preparerà la gara senza lo squalificato Fiori. Un’assenza importante sul fronte offensivo, ma le alternative non mancano e sono affidabili. Maggioni prosegue il programma di lavoro per recuperare dall’operazione al piede: ne avrà ancora per qualche giorno. A Meda potrebbe tornare dal 1’ anche Brignani, fuori dalla gara di Novara per un problema muscolare. Il difensore ha già recuperato, ma Possanzini nell’ultimo turno ha preferito schierare De Maio.

Coppa Italia – Questa sera a Catania il ritorno della finale tra Catania e Padova. Il match dell’andata, vinto 2-1 dai veneti, è ricordato anche per l’attacco dei tifosi catanesi ai locali all’interno dell’Euganeo. Per questo stasera si gioca a porte chiuse.