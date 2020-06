Calciomercato dilettanti – Il Suzzara blinda Mazzocchi. Marmirolo, idea Prince per l’attacco

MANTOVA In Prima Categoria (con buone possibilità del ripescaggio in Promozione) si sta muovendo per le conferme il Suzzara, che blinda Cristian Mazzocchi, mettendolo al riparo da qualsiasi voce di partenza: «Il giocatore è vincolato con noi, non ci sono pervenute richieste da squadre mantovane. Per la verità, ne è giunta soltanto una dall’Emilia», precisa il direttore sportivo delle zebre Carlo Piccinini, che dunque stoppa le indiscrezioni, circolate nei giorni scorsi, che avvicinavano il talentuoso esterno classe 1998 alla Governolese. Tradotto: per avere il giocatore bisognerà bussare alla porta dei bianconeri. Il Porto non ha confermato Borghini e Buzzacchero (attenzione a bianconeri e Marmirolo), mentre è incedibile Benincà, promossi in pianta stabile in prima squadra alcuni giovani, fra i quali citiamo Frigeri e Galeotti: la Governolese cerca di trattenere il giovane 2002 Bernardi, cartellino del Porto in cerca di un attaccante che sostituisca Giarruffo (che rientrerà ai Pirati per restare) e di un centrocampista.

Il Marmirolo conferma Becchi, che dunque come Garutti farà parte della rosa affidata a mister Giuseppe Bizzoccoli nella prossima stagione. Come sempre tra gli obiettivi del diesse Dalmaschio figurano Lonighi, Errera, Baietta, Zancoghi e anche lo stesso Piras. Una delle alternative in attacco potrebbe essere Prince Addae del Reggiolo. Tanti nomi sul taccuino, ma una scrematura prima o poi verrà fatta per consegnare quanto prima una rosa competitiva al tecnico, fresco di ritorno nella piazza che aveva lanciato due anni fa verso la Promozione. E l’obiettivo, in assenza di un ripescaggio, sarà quello di tornarci.