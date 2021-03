Asola, dal Comune un avviso per l’individuazione di operatori per la concessione di area pubblica

ASOLA Il Comune ha emanato un avviso pubblico per l’individuazione di operatori per la concessione in locazione di area pubblica per nuove installazioni di telecomunicazioni. E’ nelle intenzioni infatti dell’amministrazione guidata dal sindaco Giordano Busi permettere l’implementazione della copertura telefonica e di trasmissione dati, oltre che fornire un servizio migliorativo e qualitativo alla cittadinanza, nel rispetto della normativa vigente in materia di telecomunicazioni. Le porzioni di terreni di proprietà comunale che saranno oggetto della locazione riguardano la zona interna dell’area del magazzino comunale entro la distanza di 150 metri dal vaso Palpice, l’area di via Montebianco presso il centro sportivo, l’area a lato del cimitero vicino al parco fotovoltaico, l’area verde di via dell’Industria e le aree verdi di via Toscana e via Liguria. La durata della locazione in diritto di superficie sarà di 9 anni, eventualmente rinnovabili e il corrispettivo a base d’asta a carico del locatario è fissato in 7mila euro annui per le aree libere, mentre è fissato in 9.400 euro per l’area all’interno del magazzino comunale. In caso di condivisione degli impianti tra più operatori mediante l’installazione di più antenne, il canone sarà maggiorato del 35% per ogni condivisione. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: comuneasola@legalmail.it entro le ore 12 del giorno 12 marzo. Info presso l’arch. Elena Zucchelli al numero telefonico 0376-733035, email: tecnico@comune.asola.mn.it.

Paolo Zordan