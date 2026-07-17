Canottaggio – Un oro e un argento per la Canottieri Mincio agli Italiani Master

Mantova Bilancio decisamente positivo per la Canottieri Mincio ai Campionati Italiani Master di canottaggio, dove gli atleti mantovani hanno conquistato un titolo tricolore, una medaglia d’argento e diversi piazzamenti di rilievo, confermando la qualità del lavoro svolto dal sodalizio cittadino. A brillare sono stati ancora una volta Matteo Grioni e Alessandro Fantin, capaci di confermarsi campioni d’Italia nel due senza grazie a una finale condotta con autorità, che li ha visti precedere tutti gli avversari. Da sottolineare anche il ritorno alle competizioni di Filippo Affanni, che dopo anni di assenza ha chiuso al sesto posto nel singolo Master A e, in coppia con Andrea Signorini, ha conquistato un brillante quinto posto nel doppio, lasciandosi alle spalle equipaggi di società blasonate come Canottieri Milano, Tevere Remo e Tiber Rowing. Da ricordare inoltre l’esordio assoluto di Paolo Simonini, settimo nel singolo Master dopo una prova affrontata con determinazione. A completare il bottino è arrivata la medaglia d’argento nel quattro senza grazie a Grioni, Fantin, Signorini e Nazzareno Barbieri, protagonisti di una finale combattutissima decisa per poco più di un secondo. Un risultato che premia un gruppo unito dalla passione e dalla voglia di mettersi continuamente in gioco.