CARLO TAVECCHIO È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CRL. RIELETTA RASORI TRA I CONSIGLIERI

MILANO – Il primo voto online ha proclamato il nuovo presidente del calcio dilettantistico lombardo, che succederà a Giuseppe Baretti. Si tratta di Carlo Tavecchio.

Per l’ex presidente della Figc 380 preferenze, 366 per lo sfidante Alberto Pasquali, 5 schede bianche.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio e della Presidenza del Comitato Regionale Lombardia, il governo del calcio dilettanti, si sono svolte questa mattina. Al voto telematico hanno partecipato, secondo quanto comunicato in prima battuta, 751 delle 1086 associate aventi diritto.

Qualche inevitabile polemica ci sarà per ritardi e problemi tecnici del voto online: in alcuni casi è stato necessario ricorrere alla linea d’emergenza dedicata per sbloccare i PIN da parte della piattaforma gestita dalla Figc.

I CONSIGLIERI ELETTI: LA MANTOVANA RASORI QUINTA NELLE PREFERENZE

Battistini 293 preferenze, Grassini 289, Pedrazzini 284, Bottoni, 282, Rasori 281, Bellani 278, Introzzi 276, Arosio 274, Licciardi 271, Lo Bello 270, Fattarina 270, Garzetti 268, Mario Tavecchio 255.