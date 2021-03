Nebbia Gialla: Maurizio De Giovanni sarà uno dei big nell’edizione digitale del 17 e 18 aprile

SUZZARAMaurizio De Giovanni sarà uno degli ospiti clou di questa edizione del festival Nebbia Gialla; la conferma arriva dallo stesso autore attraverso la sua pagina Facebook. Lo scrittore napoletano è una delle più pregiate penne del giallo e del noir all’italiana, con le sue opere ambientate tra i vicoli partenopei e all’ombra del Vesuvio che hanno conquistato non solo il pubblico letterario, ma anche quello televisivo. Se non ci credete, provate a dare un’occhiata agli ascolti de “I bastardi di Pizzofalcone”, “Il commissario Ricciardi” e “Mina Settembre”. Tra i suoi personaggi più riusciti c’è anche l’ex agente segreto Sara, il cui ciclo iniziato nel 2018 prosegue ancora oggi, con l’ultima uscita fresca di stampa dal titolo “Gli occhi di Sara”. E sarà proprio questa l’opera al centro dell’incontro in programma il 17 aprile alle 21, ovviamente in streaming. Da lunedì, De Giovanni partirà per un tour digitale in tutta Italia per presentare il suo nuovo libro, toccando grandi città come Roma, Napoli, Pisa, Milano, Bologna. Non poteva certamente mancare Suzzara, sede di quel Nebbia Gialla a cui De Giovanni è affezionatissimo, vista la sua presenza a tanti degli appuntamenti della kermesse nella città del Premio, tra cui anche l’ultima edizione in presenza prima del lockdown. Non resta ora che attendere di conoscere il resto degli autori che saranno presenti a questa edizione digitale del festival della scrittura gialla, noir e poliziesca, in programma nel weekend del 17 e 18 aprile. (f.b.)