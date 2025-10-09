Ciclismo – Eleonora Pisoni protagonista all’eroica di Gaiole

MARCARIA Tra i tanti protagonisti dell’edizione 2025 dell’eroica svoltasi a Gaiole in Chianti (Si), c’era anche la mantovana Eleonora Pisoni. L’atleta, originaria di Ospitaletto Mantovano, dove ancora oggi vivono i suoi affetti familiari, ha partecipato a questa prestigiosa manifestazione rievocativa del ciclismo d’altri tempi con la sua bici vintage e la divisa di una delle formazioni ciclistiche più note, non solo a livello provinciale, degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso: la Iag Gazoldo. Quella organizzata nella cittadina senese è di certo la più prestigiosa tra queste manifestazioni, tant’è che al via figuravano anche nomi illustri di questo sport. Eleonora Pisoni si è misurata sul tracciato più lungo, circa 200 km, non solo per mettere alla prova la sua condizione di forma, ma anche per dimostrare come attraverso il ciclismo si possano vivere momenti entusiasmanti.