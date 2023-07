Ciclismo Esordienti-Allievi: Ghiroldi in trionfo a Casaloldo e Marocchi secondo a Castelnuovo

Casaloldo/Castelnuovo La domenica sulle strade mantovane ha vissuto a Casaloldo e a Castelnuovo Asolano due momenti entusiasmanti, grazie da un lato agli Esordienti e dall’altro agli Allievi; questi ultimi hanno lottato anche per la conquista della maglia di campione provinciale della categoria. Da sottolineare che ad indossare la maglia biancorossa è stato Filippo Marocchi del Mincio Chiese, che ha sfiorato il successo chiudendo al 2° posto, mentre ottavo si è piazzato il compagno di squadra Federico Saccani. A organizzare i due appuntamento sono stati i dirigenti del Pedale Castelnovese, che hanno potuto contare sulla collaborazione dei due Comuni, Casaloldo ed Asola, e del Comitato provinciale Fci. Per quel che concerne gli Esordienti, il Trofeo Amici del Ciclismo Comune di Casaloldo ha visto salire sul gradino più alto del podio Nicolò Scamperle del Team Petrucci, per i 2° anno, e il mantovano Cristian Ghiroldi dell’Aspiratori Otelli, per i 1° anno. Oltre a lui da sottolineare il 9° posto ottenuto da Ludovico Affini del Mincio Chiese.

Per la cronaca la gara riservata ai ragazzi del 1° anno, su sette giri da 5,3 chilometri, per 37 km totali, è stata caratterizzata dalla fuga solitaria nata nella prima parte della prova di Ghiroldi e Gabriele Montesin del Feralpi, che hanno incrementato il loro vantaggio sul gruppo con il passare dei giri. Lo spunto del mantovano di Castel Goffredo, recente terzo ai campionati italiani di Boario Terme, non ha lasciato scampo all’avversario. Cinquantasette gli atleti al via della gara dei 2° anno e in questo caso il gruppo compatto ha gestito tutta la gara. Lo sprint a ranghi compatti ha dato ragione a Scamperle su Alessandro Corradini dell’Ausonia e Simone Bolzoni del Gioca in Bici Oglio Po. Alla cerimonia di premiazione, con patron Renato Moreni, ha partecipato anche il sindaco di Casaloldo Emma Raschi e il componente della commissione nazionale di vigilanza Fci Corrado Lodi.

A Castelnuovo Asolano ieri pomeriggio nel Trofeo Comune di Asola-Memorial Nerino Donini-Trofeo Associazione Santa Margherita, di scena oltre cento Allievi che si sono misurati su un percorso di complessivi 77 km. Anche in questo caso in cabina di regia i dirigenti del Pedale Castelnovese. A metà gara è nata la fuga a 6 che ha consentito nel finale a Riccardo Farias del Biassono di allungare rispetto agli avversari e di porre la propria firma sull’albo d’oro. A 10” dal vincitore Marocchi ha messo tutti alle sue spalle e ha conquistato sia la piazza d’onore sia la maglia di campione provinciale. Per quel che concerne gli Juniores, ieri a Borgomanero Angelo Monister ha colto il 10° posto mentre sesto Tommaso Salami nella tappa conclusiva de La Ciociarissima, dove il compagno di squadra Matteo Visioli, nella frazione inaugurale, cronometro individuale, si era piazzato secondo.

Paolo Biondo