Rugby Top 12 – Viadana, Tizzi ritrova il Colorno

Viadana L’Im Exchange Viadana torna in campo per il Top 12 venerdì sera allo Zaffanella (19.30, arbitro Piardi di Brescia), per affrontare nell’atteso derby il neopromosso Colorno. La squadra di Prestera schiera gli ex Diego Del Nevo, Matteo Minari e Marco Silva. Nel team parmense c’è anche Plinio Sciamanna che allena la compagine femminile che milita nel massimo campionato. Nelle fila dei rivieraschi l’ex di turno è il tre quarti Giorgio Tizzi. E’ la prima volta che le due squadre si affrontano a livello senior e fra le due società c’è un ottimo rapporto. Nella classifica del Top 12 Viadana vanta 7 punti, cinque in più degli emiliani, sempre ko e penultimi davanti solo alla Lazio. «Un derby interessante – afferma Giorgio Tizzi – anche se quello più sentito è con Calvisano. A Colorno ho giocato qualche anno fa quando abbiamo ottenuto la promozione dalla B alla A. Restiamo molto umili dopo l’ottima prestazione di sabato scorso allo Zaffanella contro Rovigo, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Abbiamo centrato con merito il successo contro i polesani che si sono presentati col miglior schieramento. All’andata noi avevamo una squadra rimaneggiata, eppure nel primo tempo abbiamo retto il loro ritmo. Col Rovigo ci rivedremo domenica 29. Sappiamo che nel Top 12 ci attende una gara difficile, i rossoblù scenderanno in campo per rifarsi del kappaò allo Zaffanella, ma prima c’è la sfida col Colorno. Dobbiamo vincere: sino ad ora abbiamo fatto nostra solo una partita, quella interna col Sitav Lyons Piacenza, altro quindici neopromosso. Siamo reduci da due ottime prestazioni in campionato a Padova col Petrarca, e a Roma con le Fiamme Oro, nonostante il risultato, e questo ci fa ben sperare per venerdì sera».