Juve. Sarri “Il derby sfugge alla logica e ogni gara è un’insidia”

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo una squadra capace di fare buon calcio e singoli che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. E’ giusto affidarsi a entrambe le caratteristiche. Comunque il Derby è una gara particolare, che sfugge alla logica, loro saranno motivatissimi”. La Juventus le ha vinte tutte dalla ripresa del campionato, ma Maurizio Sarri non abbassa la guardia, per di più in vista del derby contro il Torino di domani pomeriggio alle 17:15. “Il calendario conta poco in questo momento, perchè ogni partita è insidiosa. Dopo una lunga inattività ci sta giocare con poche rotazioni fino a 8-9 partite. Dopo avremo bisogno di riposo. In questo momento non vediamo segnali di stanchezza”. Soprattuto nelle ultime partite si è notato un rinnovato feeling tra Dybala e Ronaldo. Sarri ha spiegato il perchè: “Giocano più vicini e possono giocare più spesso in velocità uno con l’altro. In allenamento provano proprio questo, a duettare nei pressi dell’area di rigore avversaria”. Capitolo infortunati: “Alex Sandro? L’ho visto bene, spero che dalla prossima settimana si potrà allenare in gruppo e partecipare a qualche partitella”. Chiusura su Buffon che domani, se dovesse giocare, supererebbe il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini: “Vediamo cosa dicono gli specialisti, ma Buffon è sempre preso in considerazione. Sta ancora benissimo ed è estremamente forte. Gli ho visto fare cose impensabili per un portiere della sua età”.

(ITALPRESS).