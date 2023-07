Calcio dilettanti – Speranzini: “Voltese, se sarà Terza saremo comunque protagonisti”

VOLTA MANTOVANA La Voltese del confermato mister Bontempo che nella scorsa stagione sino all’ultimo ha conteso all’Atletico Castiglione di Luca Vaccari, attende ancora il proprio destino, visto che c’è ancora una speranza di ripescaggio. Qualora i collinari non ce la facessero, anche nella prossima avventura in Terza, vorrebbero recitare un ruolo di primo piano. «Come società non possiamo che ritenerci soddisfatti in sede di mercato sia in difesa che a centrocampo come qualità e numeri – spiega il presidente Nicola Speranzini -, purtroppo nonostante tutta la nostra buona volontà non siamo riusciti a chiudere una delle trattative per quel che concerne l’attaccante di caratura. Sono contento per l’inserimento di alcuni giovani in organico, come ad esempio Bonfiglio dello Sporting Club, e per l’arrivo di Marco Turrini. Siamo pronti ad affrontare la nuova stagione, sotto la guida del mister: vogliamo fare bene». Mercoledì prossimo è prevista la presentazione della squadra.