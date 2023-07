Canoa – Canottieri Mincio: Rodelli bronzo, Nasi argento. Oro per il K4 lombardo

Molina di Ledro Ottimi risultati per la Canottieri Mincio nei Tricolori per società e nel Trofeo delle Regioni. Nell’ultima giornata tra gli atleti di Daniele Rossi e Mauro Held si mette in evidenza Emma Rodelli, terza dietro due senior e davanti a due rivali dirette nell’U23, Valerosi e Lazzarini. Nel K2 Chiara Nasi è argento dietro a Valerosi e Borsato (Canoa San Giorgio). Nel Meeting delle Regioni 5° posto per il K4 ragazzi della Lombardia, composto da Alberini e Pezzini della Mincio insieme a Persico e Caponi (Can. Baldesio). Oro per il K4 Senior femminile della Lombardia con ben tre atlete della Mincio (Nasi, Rodelli e Vesentini) insieme a Ferraro (OCS). Per quanto riguarda la Lega Navale Mantova, Linda Florio si è piazzata al 5° posto nella finale nel C1 Senior femminile, poi nona nel K2 con Ingrid Agostelli.