Ciclismo giovanile – La Reggiolese ha tolto i veli con diversi mantovani in squadra

Reggiolo (Re) Si è svolta domenica in piazza Martiri a Reggiolo (Re) la tradizionale passerella degli atleti che quest’anno difenderanno i colori della Reggiolese nelle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi. Paziente lavoro quello compiuto durante il periodo invernale dal presidente Daniele Folloni e dai suoi collaboratori, a partire dal fratello Loredano e da Massimo Crema, nelle vesti di direttori sportivi, per allestire i team della 51esima stagione per il club reggiano. Anche quest’anno vi saranno alcuni mantovani quali Riccardo Daolio, Isabel Caccavale, Pietro Scaravelli e Thomas Gorini nei baby, l’esordiente Michele Caccavale e l’allievo Mattia Gorini. L’esordio si terrà domenica 2 aprile a Salsomaggiore (Pr). Alla cerimonia di presentazione ha presenziato anche il sindaco di Reggiolo Roberto Angeli. (b)