Ciclismo – Giovanissimi in gara a Cerese per il “Memorial Allegretti”

Mantova I Giovanissimi di scena a Cerese (Borgo Virgilio) nel 19° Memorial Marco Allegretti Trofeo Fabio Battesini e gli under 23 nella frazione conclusiva del Giro di Campania. Questi i palcoscenici odierni per il ciclismo mantovano.

Per quel che concerne i baby, la competizione valida per l’assegnazione del titolo di campione provinciale 2025 di categoria, maschi e femmine, e seconda prova del Gp Allgor, si svolgerà a partire dalle ore 16 con il coordinamento da parte dei dirigenti dell’Allgor Tatobike. All’interno dell’elenco partenti trovano posto più di 140 atleti in rappresentanza di una quindicina di squadre, comprese quelle mantovane dell’Allgor Tatobike, del Ciclo Club 77, dello Sporteven, e del Mincio Chiese. Le sei gare e il momento promozionale saranno proposti su un circuito di 1 km, chiuso al traffico, allestito a Cerese poco distante dalla sede del Bar Infinity.

Nella giornata odierna, le Esordienti e le Allieve del Gioca in Bici Oglio Po parteciperanno alla cronometro in programma ad Alzate Brianza (Mb). Kevin Lanzarotto, Stefano Leali e Damiano Lavelli del Sissio Team oggi porteranno a termine la loro esperienza al Giro di Campania. La frazione conclusiva si terrà con partenza da Caserta e arrivo a Marcianise, per un totale di 118 km.

Domani in gara su palcoscenici di prestigio vi saranno anche gli Esordienti, a Romagnano (Tn) i ragazzi, e a Mazzano (Bs) le ragazze. Gli Allievi saranno a Casazze (Bg), mentre le Allieve parteciperanno alla gara di Mazzano (Bs). Per gli appassionati del ciclismo d’altri tempi, l’appuntamento sarà domani ad Ospitaletto Mantovano per la 15ª edizione della Ciclostorica “Learco Guerra-Gp Gazzetta Virgilio e Marzio” che prenderà il via alle ore 9.30 dall’ingresso dell’impianto sportivo.

