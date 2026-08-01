Ciclismo – Giovanissimi in luce a Soncino, domani corrono a Bagnolo. Maria Acuti a caccia di un altro titolo italiano

Mantova Il weekend del ciclismo mantovano è iniziato nel migliore dei modi con i Primi Sprint di Soncino (Cremona), manifestazione riservata ai Giovanissimi disputata sulla pista d’atletica. Protagonisti i portacolori del Ciclo Club 77, capaci di conquistare due piazzamenti sul podio. Lia Spazzini è giunta prima nella categoria G1, mentre Adele Avanzi ha chiuso al terzo posto nella G3. Buoni risultati anche per Martina Gardoni, quarta nella G6, Rafsun Mohamed, quinto nella G1, e Francesco Gardoni, sesto.

L’attenzione si sposta oggi a Codroipo (Udine), dove si assegnano i titoli italiani della cronosquadre femminile. Tra le esordienti e le allieve difenderanno i colori mantovani Beatrice Costa, Emma Traldi ed Elisa Traldi del Gioca in Bici Oglio Po. Nella categoria juniores riflettori puntati su Maria Acuti (Biesse Carrera), tra le grandi favorite dopo i recenti successi, e su Giulia Santella (Mendelspeck). La prova si svolgerà su un percorso di 14,5 chilometri completamente pianeggiante, ma particolarmente impegnativo dal punto di vista tecnico. Sempre oggi, a Oderzo, saranno impegnate le ragazze dell’Allgor Tatobike, ad eccezione di Maela Barone e Lucia Marassi, convocate dal Comitato Lombardia per il raduno in vista dei Campionati Italiani su pista di Firenze (4-6 agosto). In ambito maschile, l’Emilia-Romagna ha convocato l’esordiente Luca Pavani dello Sporteven, che il 5 agosto gareggerà nella velocità. Domani, infine, il ciclismo tornerà protagonista anche nel Mantovano con il 3° Gp Allgor-Memorial Learco Guerra, organizzato a Bagnolo San Vito dall’Allgor Tatobike, in collaborazione con il Comune e il Comitato provinciale Fci. Al via, dalle 16.30, oltre cento atleti della categoria Giovanissimi.