Asola, maxi tamponamento sulla Statale 343: auto esce di strada, tre persone illese e traffico bloccato

ASOLA – Un violento tamponamento a catena, che ha visto un’autovettura finire fuori dalla sede stradale, ha causato forti disagi alla circolazione ma fortunatamente nessun ferito. L’incidente si è verificato oggi intorno alle 16 lungo la Strada Statale 343, nel territorio comunale di Asola. La richiesta di emergenza è transitata inizialmente dalla centrale del 118, che ha immediatamente attivato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco. Sul posto è stata inviata d’urgenza una squadra del Distaccamento di Castiglione delle Stiviere. I soccorritori, una volta arrivati sul luogo del sinistro, hanno lavorato in stretta sinergia con il personale sanitario per mettere in sicurezza i mezzi e assistere le persone intrappolate nell’abitacolo della vettura uscita di strada.

Il bilancio finale è di tre persone coinvolte che, nonostante la dinamica dell’impatto e la fuoriuscita dalla carreggiata, sono rimaste del tutto illese.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti gli operatori di Soccorso Azzurro e i Carabinieri, che si sono occupati dei rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione dei veicoli incidentati, il traffico sulla Statale 343 è rimasto temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia.